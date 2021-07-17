Son Dakika Transfer Haberi: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edilen West Ham'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko için menajerinden açıklama geldi.

"Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz" şeklindeki soruya yanıt veren menajer Vadim Shabliy, Türkiye'de herhangi bir kulüple görüşmediklerini belirtirken, "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik haberler çıkan Andriy Yarmolenko, West Ham formasıyla 54 maça çıkarken 10 gol atıp 6 da asist yaptı.

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