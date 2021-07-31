Son Dakika: Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazan Mete Gazoz hedefi yıllar önce belirlemiş! O paylaşımlar ortaya çıktı... Şapkasının sırrı...

Spor Arena Detay - Tokyo 2020'de klasik yay bireysel kategoride mücadele eden ve kazandığı altın madalya ile okçulukta tarihimizin ilk altın madalyasını kazanan Mete Gazoz, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Olimpiyatlarda altın madalya beklenen sporcular arasında yer alan ve finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli sporcu, madalya hedefine ulaşmış oldu.

2016'da Rio'da düzenlenen olimpiyatlara da katılan ancak son 32 turunda Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elenen Mete Gazoz'un Rio Olimpiyatları'ndan sonra yaptığı paylaşımlar yeniden gündem oldu.

HEDEFİ RIO BİTMEDEN BELİRLEDİ

Rio'da erken elendikten sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Mete Gazoz, 2016 Olimpiyatları bitmeden 2020 yılı için hedefini altın madalya olarak belirlediğini söylemişti. Milli sporcu mesajında, "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'dan altın madalya ile döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

KOLYE TOTEMİ

Mete Gazoz, 2017 yılında ise Tokyo Olimpiyatları için yaptığı totemi takipçilerine anlatmıştı. 22 yaşındaki milli sporcu, "Büyük hedefimiz belli. Olimpiyatlar aklımdan hiç çıkmıyor ama gözümün önünde de olsun istedim, 2020'ye kadar bu kolyeyi boynumda taşıyacağım" diyerek kolyenin boynunda olduğu fotoğrafını paylaşmıştı.

Tokyo'da aldığı altın madalya sonrası Mete Gazoz'un yaptığı bu paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden gündeme getirildi. Milli sporcunun yıllar öncesinden başlayan madalya inancı, Tokyo'da büyük bir zafer olarak geri dönmüş oldu.

"VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıktan sonra açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, yıllar önce yaptığı bu açıklamalara atıfta bulundu ve verdiği sözü tuttuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Milli sporcu açıklamasında, "Çok mutluyum. Rio 2016 bittiğinde ilk röportajımda. Tokyo'da altın madalya kazanacağım demiş ve söz vermiştim. Çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MADALYA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Olimpiyat şampiyonluğu sonrası Mete Gazoz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

İşte milli sporcunun paylaşımı;

Şu an hissettiklerimi dile getirmem o kadar zor ki. Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyorum. Bu henüz 3 yaşındayken çıktığım bir yolculuk. Hayatımda elde ettiğim her şeyi bu spora borçluyum. Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum.

Ülkemizi kürsünün en üst basamağında temsil etmenin gururunun yanı sıra, Türk sporu için, ülkemizin gençlerini spora teşvik etmek, onlara yol göstermek için çıktığım yolda çok değerli adımlar atmış oldum.

Zafere giden bu zorlu yolda bana her zaman destek olan aileme, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan federasyonumuza, başta Göktuğ Ergin olmak üzere tüm antrenörlerimize, bakanlığımıza ve ekibime sonsuz kez teşekkür ederim. #untilitsdone diye yola çıkmıştık, ilk eşiği atladık. Şimdi bu güzel zaferin tadını çıkartma vakti, sonrasında yapacak çok işimiz var.

ALTIN MADALYAYI UĞUR ERDENER TAKDİM ETTİ

Yumenoshima Okçuluk Alanı'ndaki final karşılaşmasının ardından madalya töreni düzenlendi. Milli okçuya madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener takdim etti. Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı çalındı ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Mete'nin şampiyon olduğu kategoride gümüş madalyayı İtalyan Mauro Nespoli, bronz madalyayı ise Japon Takaharu Furukawa elde etti. Madalya töreninin ardından alana giren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli okçuyu tebrik etti.

HOCASININ ŞAPKASI UĞUR GETİRDİ

Mete, Tokyo 2020'deki müsabakalarda antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin'in Pekin 2008'de sporcu olarak yarışırken taktığı şapkayı taşıdı. Şapka, ikili arasında bir simgeye dönüşürken, Mete Gazoz'un motivasyonuna da olumlu katkıda bulundu.

Milli sporcunun altın madalya aldığı final maçından sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Ergin, "Çok mutluyum. Müthiş bir yarışma çıkardı. Başından sonuna kadar çok iyiydi. Başlangıç istediğimiz gibi olmasa da iyi işler yapacağımız belliydi. Son 5 yılda çok çalıştık. Emeğin büyüğünü Mete harcadı. Hiçbir zaman yorulmadı, yılmadı, sıkılmadı, motivasyonunu kaybetmedi ve sonunda olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize getirdi." diye konuştu.

Şapkanın anlamına değinen Ergin, "Bunu bir bayrak devri gibi düşünelim. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ben taşımıştım. Şimdi Mete taşıyor ama artık o çıtayı çok yükseklere koydu. Bundan sonra tekrarını yapmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz ise, "Onun motivasyonu çok büyük. O artık bizim için bir şapka değil. Bizim simgemiz oldu. Çok tarif edebileceğim bir kelime yok." sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

SPOR PSİKOLOĞU İSTEDİ, BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNE ÇIKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine karşılaşmayı tribünden seyretmedi.

Karşılaşma öncesi Yumenoshima Okçuluk Alanı'na gelen Bakan Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Gizep'in önerisi üzerine tribüne çıkamadı. Karşılaşmayı kapalı bir alanda takip eden Kasapoğlu, müsabakanın sona ermesiyle tribüne gelerek Mete'nin şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı.

Mete Gazoz'un bugünkü karşılaşmalarını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de yerinde izledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu aracılığıyla tarihi zafer sonrası Mete Gazoz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözlerinden öpüyorum Mete. Bizleri çok duygulandırdın. Adeta tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk Milletinin okçu bir torunu olarak tarihi bir başarı aldın. Son atışları gözlerim dolu bir şekilde izledim. Annene, babana seni yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de seninle görüşüp konuşacağız. Allah devamını nasip etsin, puanlarımızı arttırsın." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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