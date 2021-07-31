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GeriTokyo2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Mete Gazoz'a tebrik telefonu
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Tokyo2020
Haber Giriş: 31.07.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Mete Gazoz'a tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Mete Gazoz'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu aracılığıyla tarihi zafer sonrası Mete Gazoz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözlerinden öpüyorum Mete. Bizleri çok duygulandırdın. Adeta tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk Milletinin okçu bir torunu olarak tarihi bir başarı aldın. Son atışları gözlerim dolu bir şekilde izledim. Annene, babana seni yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de seninle görüşüp konuşacağız. Allah devamını nasip etsin, puanlarımızı arttırsın." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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