Son dakika: Tokyo 2020'de ilk altın madalyamız Mete Gazoz'dan! Tarihimizde bir ilk...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Klasik yay bireysel kategoride mücadele eden Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi ve okçulukta olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Okçuluk; güreş, halter, judo ve tekvandonun ardından olimpiyatta altın madalya kazandığımız beşinci spor dalı oldu. Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.

🇹🇷 VE TOKYO'DA İSTİKLAL MARŞIMIZ OKUNUYOR!



🥇 TEŞEKKÜRLER METE GAZOZpic.twitter.com/al5x2WtdLy — Spor Arena (@sporarena) July 31, 2021

DÜNYA 1 NUMARASINI GEÇTİ

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti. Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.

NEFES NEFESE GEÇEN FİNAL



Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı.



Takımda Londra 2012'de altın madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu rakibi karşısında Mete, maça iyi başlayamadı. İlk set 26 puan atan Mete, rakibinin 29'a ulaşmasıyla 2-0 geri düştü. İkinci set 28-28'lik eşitlikle tamamlanınca sporcular 1'er puan aldı. Müsabakanın üçüncü setini 27-26 alan ay-yıldızlı sporcu, genel skorda 3-3 beraberliği sağladı. Dördüncü sette iki sporcu da üst düzey atışlar yaptı. 29-29 sona eren setin ardından genel skorda beraberlik sürdü: 4-4.

Kazanan sporcunun olimpiyat şampiyonu olacağı beşinci sete Mete 9, Nespoli ise 8 atarak başladı. İki sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı buldu.



Son atışında 10 puan atan Mete, rakibinin atışını beklemeden genel skorda 6-4 üstünlük kurarak maçı 6-4 aldı ve altın madalyaya uzandı.



Gümüş madalya Nespoli'ye giderken, bronz madalya Japon Takaharu Furukawa'nın oldu.

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"RİO'DAN SONRA SÖZ VERMİŞTİM, BAŞARDIM"

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, tarihi zafer sonrası şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Rio 2016 bittiğinde ilk röportajımda. Tokyo'da altın madalya kazanacağım demiş ve söz vermiştim. Çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim."

"METE TARİH YAZDI, BEN DE BUNA YAKINDAN ŞAHİT OLDUM"

Mete Gazoz'un takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz, zafer sonrası duygularını şu sözlerle aktardı:

Mete burada tarih yazdı. Ben de buna şahit oldum. Çok mutluyum, gururluyum. Bu tarihi yazan kişinin bu kadar yakınımda olması çok güzel. Şimdi İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bu duyguyu tarif edemiyorum. Mete'yi tebrik ediyorum.

ALTIN MADALYAYI UĞUR ERDENER TAKDİM ETTİ

Yumenoshima Okçuluk Alanı'ndaki final karşılaşmasının ardından madalya töreni düzenlendi. Milli okçuya madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener takdim etti. Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı çalındı ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Mete'nin şampiyon olduğu kategoride gümüş madalyayı İtalyan Mauro Nespoli, bronz madalyayı ise Japon Takaharu Furukawa elde etti. Madalya töreninin ardından alana giren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli okçuyu tebrik etti.

SPOR PSİKOLOĞU İSTEDİ, BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNE ÇIKMADI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine karşılaşmayı tribünden seyretmedi.



Karşılaşma öncesi Yumenoshima Okçuluk Alanı'na gelen Bakan Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Gizep'in önerisi üzerine tribüne çıkamadı. Karşılaşmayı kapalı bir alanda takip eden Kasapoğlu, müsabakanın sona ermesiyle tribüne gelerek Mete'nin şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı.



Mete Gazoz'un bugünkü karşılaşmalarını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de yerinde izledi.