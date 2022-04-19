Son Dakika: Tahkim Kurulu'nun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı! Gerekçe yok, hukuka aykırı...

Hakem operasyonunu iade eden Tahkim Kurulu'nun günlerdir merak edilen gerekçeli kararına Spor Arena ulaştı.
Türk futboluna bomba gibi düşen hakem operasyonunun yankıları sürerken, 26 Mart tarihinde MHK ve TFF'nin verdiği kararı iptal eden Tahkim Kurulu'nun gerekçeli kararı ortaya çıktı.
GEREKÇE YOK, HUKUKA AYKIRI
Prof. Dr. Murat Balcı başkanlığındaki Tahkim Kurulu'nun FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile ilgili gerekçeli kararında kurul, gerekçe ilkesinin çiğnendiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda MHK'nin kendi talimatlarına aykırı davrandığının ve TFF Yönetim Kurulu'nun da hukuksuz bir karar aldığının altı çizildi.
Kurul, Avukat Hüseyin Haluk Sonsuz ile Avukat Dr. Eyüp Kul'un karara muhalefet şerhi koyduğunu açıkladı ve aksi yöndeki görüşlerine kararda yer verildi.
14 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR
Cüneyt Çakır hakkında ortaya çıkan gerekçeli karar, 14 sayfa ile izah edildi.
CÜNEYT ÇAKIR'IN BEYANI
FERHAT GÜNDOĞDU'NUN SAVUNMASI
TFF AVUKATININ SAVUNMASI
TAHKİM KURULU'NUN GEREKÇELİ KARARININ İLGİLİ BÖLÜMLERİ