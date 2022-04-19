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Son Dakika: Tahkim Kurulu'nun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı! Gerekçe yok, hukuka aykırı...

#Cüneyt Çakır#TFF#MHK
Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...
Tahir KUM

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde sansasyonel şekilde görevden aldığı hakemlerin ve gözlemcilerin itirazlarını kabul eden Tahkim Kurulu'nun gerekçeli kararına Spor Arena ulaştı.

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Hakem operasyonunu iade eden Tahkim Kurulu'nun günlerdir merak edilen gerekçeli kararına Spor Arena ulaştı.

Türk futboluna bomba gibi düşen hakem operasyonunun yankıları sürerken, 26 Mart tarihinde MHK ve TFF'nin verdiği kararı iptal eden Tahkim Kurulu'nun gerekçeli kararı ortaya çıktı.

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GEREKÇE YOK, HUKUKA AYKIRI

Prof. Dr. Murat Balcı başkanlığındaki Tahkim Kurulu'nun FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile ilgili gerekçeli kararında kurul, gerekçe ilkesinin çiğnendiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda MHK'nin kendi talimatlarına aykırı davrandığının ve TFF Yönetim Kurulu'nun da hukuksuz bir karar aldığının altı çizildi.

Kurul, Avukat Hüseyin Haluk Sonsuz ile Avukat Dr. Eyüp Kul'un karara muhalefet şerhi koyduğunu açıkladı ve aksi yöndeki görüşlerine kararda yer verildi.

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Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...

14 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR

Cüneyt Çakır hakkında ortaya çıkan gerekçeli karar, 14 sayfa ile izah edildi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN BEYANI

Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN SAVUNMASI

Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...

TFF AVUKATININ SAVUNMASI

Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...

TAHKİM KURULU'NUN GEREKÇELİ KARARININ İLGİLİ BÖLÜMLERİ

Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...

 

Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...

 

Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...

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Son Dakika: Tahkim Kurulunun Cüneyt Çakır hakkındaki gerekçeli kararı ortaya çıktı Gerekçe yok, hukuka aykırı...


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#Cüneyt Çakır#TFF#MHK

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