Son dakika: TFF Tahkim Kurulu'nun hakemler için aldığı karar sonrası MHK ne yapacak? İstifa ihtimali...

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Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart günü beklenmedik bir şekilde aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli hakemlerinde bulunduğu 13'ü Süper Lig olmak üzere toplam 21 hakem ve gözlemcinin bir daha görev yapamayacaklarını açıklamıştı.

Futbol camiasında infial yaratan bu karar sonrası hakemler harekete geçerek konuyu TFF Tahkim Kurulu'na taşımışlardı.

DURUŞMADA MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU VE HAKEMLER HAZIR BULUNDU

TFF Tahkim Kurulu, hakem ve gözlemcilerin itirazını TFF'nin Levent'teki binasında dün duruşmalı olarak görüştü. Tahkim Kurulu hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu ile gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci’nin itirazlarını sözlü olarak dinledi.

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5'E 2 OY ÇOKLUĞUYLA İTİRAZLAR KABUL EDİLDİ

Tarafların avukatları ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da sözlü beyanlarının alındığı duruşma sona erdikten kısa bir süre sonra karar açıklandı. Tahkim Kurulu, 5'e 2 oy çokluğuyla kararı kaldırdı.

Peki şimdi ne olacak? Hürriyet yazarı eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Türk hakemliğinin seyrini değiştiren bu karar sonrası yaşanabilecekleri 3 maddede sıraladı.

1- Gündoğdu ve ekibi istifa edebilir

Listeyi hazırlayarak TFF Yönetim Kurulu’na sunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi görevi bırakabilir. Bu durumda sezon sonuna kadar geçici bir MHK oluşturulur ve 2022-23 sezonuna da yeni bir kurulla girilir.

2- MHK devam eder ve maç vermez

MHK, hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edip Tahkim Kurulu kararına rağmen söz konusu hakem ve gözlemcilere sezon sonuna kadar maç vermeyebilir. Haziran ayında da bu isimleri klasman düşürebilir.

3- Hakemler görevlerine döner

Ferhat Gündoğdu MHK’si, görevine devam eder ve Tahkim Kurulu kararı gereğince söz konusu hakem ve gözlemcilere yeniden maçlarda görev verebilir.

MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU NE DEMİŞTİ?

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN SPORTS canlı yayınına katılıp kararın gerekçelerini şu sözlerle anlatmıştı.

Karar 8 Mart günü alınmadı. 1,5 aylık bir çalışmanın geldiği bir noktaydı. 10 maç dahi bekleyemezdik artık. Bir gün beklemeye tahammül yoktu. Kamuoyunda kasıtlı veya bencilde bir hareket ettiğimiz yönünde bir düşünce varsa bunu devre arasında yapabilirdik. Bu 1,5 aylık şansı da verdik arkadaşlarımıza. Zaman zaman küçük uyarılarla düzelmeleri için şans verdik ama olmadı.

Bu 4 aylık süre boyunca hakem arkadaşlarımızı ve gözlemcileri inceledik ve sonuç olarak bu kararı aldık.

4 aylık çalışmanın son 2 aylık döneminde eğitimlerimiz, seminerlerimiz, saha içi gözlemlerimiz, VAR kayıtları... Bunların hepsinin üzerinde çalıştık. Bu arkadaşlarım ve klasmanda kalan diğer arkadaşlarımın hiçbiri, hiçbir terör örgütüyle, illegal bir durumla yan yana gelmemiştir. Ortaya atılan iddialar asılsızdır. Bunun altını önemle çiziyorum. Bunun konuşulmasından çok rahatsızız.

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TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: KARARI OY BİRLİĞİYLE ALDIK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK'nın tarihi Hakem kararına ilişkin şunları söylemişti:

"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım. Oy birliğiyle karar aldık. Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir."

SERVET YARDIMCI: MÜDAHALEM KURUMSAL BAZDA

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı, MHK'nın tarihi hakem kararına ilişkin ilk kez Hürriyet'e değerlendirmelerde bulunmuştu.

Yardımcı, "Rizeliyim, Rize beni suçluyor; Fenerbahçe kongre üyesiyim, onlar suçluyor. Bakın Rize-Galatasaray maçı sonrası Kulüpler Birliği ile bir araya geldik. MHK’nın yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak UEFA ve FIFA’ya uyumlu bir yapı oluşturmak istedik. Bu yapının tesis edilmesi için David Ellary ismini önerdim. Gelecek hakemlik müessesemizin röntgenini çekecekti. UEFA’da 55 federasyonun bağlı olduğu komitenin başkanıyım. Oradaki tecrübeyi aktarmak da başka bir amacım. Ben isimlerle değil, kurumsal olarak ne yapılması gerektiği ile ilgileniyorum. Benim hakemlik konusunda tek müdahalem kurumsal bazda bu oldu." demişti.

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