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Merakla beklenen tarihi duruşma sona erdi! Tahkim Kurulu, hakemleri dinledi

#Tahkim Kurulu#MHK#Hakem
Merakla beklenen tarihi duruşma sona erdi Tahkim Kurulu, hakemleri dinledi

Süper Lig kadrosundan çıkarılan hakemlerin Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz sebebiyle gerçekleşen duruşma sona erdi. Hakemler duruşmada 10-15'er dakika dinlenirken nihai karar hafta için açıklanacak.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig kadrosundan çıkarılan hakemlerin Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz sebebiyle gerçekleşen duruşma sona erdi.

Levent'teki Perili Köşk'teki toplantıya Tahkim Kurulu Başkanı Mural Balcı ve tüm üyeler katıldı.

Balcı, 'Sizleri dinliyorum' diyerek tüm hakemlere 10-15'er dakika savunma hakkı verildi.

İtiraz hakkında verilecek nihai kararın haftaiçi açıklanması bekleniyor.

Duruşmalı toplantıya Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve daha önce VAR kadrosuna alınan Hakan Ceylan katıldı.

Detaylar birazdan...

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