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Son Dakika: Süper Lig'de Boupendza bombası! Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devrede

#Aaron Boupendza#Beşiktaş#Fenerbahçe
Son Dakika: Süper Ligde Boupendza bombası Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devrede

Süper Lig'de gol kralı olup Katar'ın Al-Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza, yeniden Süper Lig ekiplerinin hedefinde. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından, iki Süper Lig devi Boupendza transferinde karşı karşıya gelirken, Gabonlu golcü de geri dönmeye sıcak bakıyor...

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Geçtiğimiz sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ancak ismi büyük takımlarla anılmasına karşın Katar'ın Al-Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza, bir kez daha dev ekipleri karşı karşıya getirdi.

Kaydettiği 22 golle Süper Lig'in 2020/21 sezonu gol kralı olan Boupendza, geçtiğimiz sezonun devre arasında Rus ekibi Krasnodar'ın kapısından dönmüştü. Hatayspor'la anlaşmasına karşın Boupendza'yı ikna edemeyen Krasnodar transferden vazgeçmiş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

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Sezon sonuna kadar başarılı performansını sürdüren Gabonlu golcü, 4 milyon 250 bin euro karşılığında Katar'ın Al-Arabi takımına transfer olmuştu.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla Boupendza'nın ismi yine gündeme gelirken, Süper Lig'in iki dev ekibi transferde yarışa girdi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

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Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar İngiltere'de kalmak istemesiyle forvet arayışlarını devam ettiren Beşiktaş'ta gündeme Boupendza geldi. Larin'in sözleşme belirsizliği sonrası problem yaşamamak adına hızlı hareket etmek isteyen siyah-beyazlıların Boupendza ile temas kurduğu ve 25 yaşındaki golcünün transfere olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Son Dakika: Süper Ligde Boupendza bombası Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devrede

FENERBAHÇE DE DEVREDE!

Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe de bir kez daha Boupendza'yı gündemine aldı. Forvet bölgesindeki verimsizlik nedeniyle çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde Boupendza da adaylar arasında yer alırken, diğer adayların durumuna göre Boupendza için girişimlerin hızlanabileceği belirtildi.

Sezon başından bu yana Al-Arabi formasını 12 maçta giyen Boupendza'nın da Katar'da mutsuz olduğu ve Süper Lig'e dönmeyi çok istediği öne sürüldü.

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HATAY'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA: BONSERVİSİYLE GELİR...

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza’yı anlaşılması halinde kontratı ile kadrolarına katmak isteyebileceklerini dile getirerek, “Boupendza’nın kiralık gelme gibi bir durumu yok. Gelecekse burası onun yuvasıdır, gelir kontrat yapar ve kontratlı futbolcumuz olur. Biz ilk sene kiralık futbolcu çok aldık. Tabi bunun da sebepleri var, burayı herkes savaş bölgesi zannedip gelmekten imtina ediyordu. İkna edemediğimiz bazı futbolcuları kiralık almak zorunda kaldık. Ama bu sene dışarıdan pek kiralık futbolcu almadık. Hepsi bizim kontratlı futbolcumuz. Tabi çok klas bir futbolcu Boupendza, biz onu Katar’a vermiştik. Kendi ekonomik anlamda bizim de kabul edeceğimiz bir şekilde buraya gelebiliyorsa biz onun kontratlı futbolcumuz olmasını isteriz. Kiralık konusunda bir çalışmamız yok. Onunla görüşen insanlarla konuştuğumuz kadarı ile orada mutlu olmadığını ifade ediyormuş. Ama Hatayspor’a gelme şartları kiralık değil, kontratlı futbolcumuz olması dahilinde geçerli olabilir” açıklamasını yaptı.

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#Aaron Boupendza#Beşiktaş#Fenerbahçe

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