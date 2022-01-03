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Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Sezon sonuna kadar...

#Cenk Tosun#Beşiktaş#Everton
Beşiktaşa Cenk Tosundan kötü haber Sezon sonuna kadar...

Hem devre arasının hem de yeni sezonun kadro yapılanmasına devam eden Beşiktaş'ın transfer listenin başındaki Cenk Tosun'dan kötü haber geldi.

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Beşiktaş'ta hem devre arası hem de yaz transfer döneminin planlaması şimdiden yapılırken, kadrodaki oyuncu sayısı netleşti. Ayrıca milli futbolcu Cenk Tosun'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüpte kadrodaki oyuncu sayısı azaltılacak. 32 kişilik kadro 23-24 civarına çekilecek. Yönetim, yeni sezona dair plan ve projeyi Önder Karaveli ile yürütecek.

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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; A takıma alınacak futbolcular birlikte belirlenecek. Karaveli, yeni sezona başka bir hocayla girilse bile A takım bünyesinde kalacak ve bir nevi sportif direktör faaliyeti yürütecek.

CENK TOSUN'DAN KÖTÜ HABER

Devre arasında Beşiktaş'a döneceği konuşulan Cenk Tosun, sezon sonuna kadar İngiltere'de kalmaya karar verdi. Everton, 30 yaşındaki forvetin başka takıma gitmesi durumunda 3.5 milyon Euro olan maaşının kalan bölümünü, transfer etmek isteyen takımın ödemesini talep etmişti.

Beşiktaş yönetimi ise bunu kabul etmedi. Sakatlığını atlatan Cenk de sezon sonuna kadar İngiltere'de kalıp, süre almak istiyor.

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#Cenk Tosun#Beşiktaş#Everton

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