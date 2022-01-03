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Galatasaray'ın kaleci listesindeki Doğan Alemdar için karar çıktı! Transfer Haberleri

#Galatasaray#Doğan Alemdar#Kaleci
Galatasarayın kaleci listesindeki Doğan Alemdar için karar çıktı Transfer Haberleri

Galatatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin formsuzluğu nedeniyle kaleci arayışı başlarken, gündeme Doğan Alemdar'ın geldiği iddia edilmişti. Ancak Fransız ekibinin yetkilileri, 19 yaşındaki file bekçisinin kesin olarak takımda kalacağını söyledi.

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Galatasaray'ın transfer listesindeki Doğan Alemdar, Fransa'da kalıyor! Fernando Muslera'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin kötü performansı nedeniyle yerli kaleci arayışına geçen Galatasaray 'ın, sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'la ilgilendiği edilmişti. Fanatik'te yer alan habere göre; Fransız ekibinin yetkilileri, 19 yaşındaki file bekçisinin kesinlikle satış listesinde olmadığını ve Doğan'ı göndermeyeceklerini ifade etti.

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'Doğan bizim geleceğimiz'

Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e giden Doğan için geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekibinin hocası Genesio, "Burada uyum sağlıyor. Henüz 19 yaşında ve çok yetenekli. Doğan bizim geleceğimiz" demişti. Başarılı file bekçisi, dün oynanan Nancy maçında Rennes'de ilk kez kaleyi korudu ve mücadele 1-1 sona erdi.

Ne olmuştu?

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklanmıştı.

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#Galatasaray#Doğan Alemdar#Kaleci

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