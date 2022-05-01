Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un kupasına kavuşacağı tarih netleşti! 61 pare top atışı da...

#Trabzonspor#Süper Lig#Şampiyonluk
Son Dakika: Süper Lig şampiyonu Trabzonsporun kupasına kavuşacağı tarih netleşti 61 pare top atışı da...

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor'un kupasına kavuşacağı tarih netleşti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarlara söz verdiği 6 pare top atışı da aynı tarihte yapılacak.

Haberin Devamı

Antalyaspor'la Medical Park Stadı'nda 2-2 berabere kalan ve Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kupasına kavuşacağı tarih netleşti.

Antalyaspor maçının bitiş düdüğü ile birlikte binlerce taraftar sahaya girerken, başta Trabzon olmak üzere Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde bordo-mavililerin zaferi taraftarlarca doya doya kutlandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçtan önce yaptığı açıklamada silahlı kutlama yapılmaması konusunda taraftarları uyarmış ve "Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde, ben kendilerine söz veriyorum yarın akşam şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bütün statlardan çıkan sesin 2 katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da yoğun olarak havai fişek gösterisi ile kutlayacağız. Lütfen bu kadarı ile yetinelim" diye konuşmuştu.

Haberin Devamı

ALTAY MAÇINDA BÜYÜK ŞÖLEN VAR!

Bordo-mavililerin başkanının yaptığı açıklamanın ardından hem şampiyonluk kutlamasının yapılacağı hem de 61 pare top atışının yapılacağı tarih netleşti.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Trabzonsporda Dorukhan Toköz Türk futbol tarihine geçti Sergen Yalçınla beraber...Son Dakika: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz Türk futbol tarihine geçti! Sergen Yalçın'la beraber...Haberi görüntüle

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; TFF talimatlarında Süper Lig kupası, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda son içi saha maçında veriliyor. Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altay ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı mücadelenin ardından sahada kupasını taraftarının karşısında kaldıracak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nın söz verdiği 61 pare top atışının da Altay maçında yapılacağı belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Süper Lig şampiyonluğu sonrası Trabzonsporun Şampiyonlar Ligi yolu belli olduSon Dakika: Süper Lig şampiyonluğu sonrası Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!Haberi görüntüle

Altay maçının ardından stattan üstü açık otobüse binecek kafile, şehir turuna çıkacak. Bir gün sonra yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek. Havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra futbolcular seçtiği şarkılarla sahaya çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Şampiyonluk

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı