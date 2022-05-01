Son Dakika: Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un kupasına kavuşacağı tarih netleşti! 61 pare top atışı da...

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Antalyaspor'la Medical Park Stadı'nda 2-2 berabere kalan ve Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kupasına kavuşacağı tarih netleşti.

Antalyaspor maçının bitiş düdüğü ile birlikte binlerce taraftar sahaya girerken, başta Trabzon olmak üzere Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde bordo-mavililerin zaferi taraftarlarca doya doya kutlandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçtan önce yaptığı açıklamada silahlı kutlama yapılmaması konusunda taraftarları uyarmış ve "Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde, ben kendilerine söz veriyorum yarın akşam şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bütün statlardan çıkan sesin 2 katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da yoğun olarak havai fişek gösterisi ile kutlayacağız. Lütfen bu kadarı ile yetinelim" diye konuşmuştu.

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ALTAY MAÇINDA BÜYÜK ŞÖLEN VAR!

Bordo-mavililerin başkanının yaptığı açıklamanın ardından hem şampiyonluk kutlamasının yapılacağı hem de 61 pare top atışının yapılacağı tarih netleşti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; TFF talimatlarında Süper Lig kupası, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda son içi saha maçında veriliyor. Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altay ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı mücadelenin ardından sahada kupasını taraftarının karşısında kaldıracak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nın söz verdiği 61 pare top atışının da Altay maçında yapılacağı belirtildi.

Altay maçının ardından stattan üstü açık otobüse binecek kafile, şehir turuna çıkacak. Bir gün sonra yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek. Havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra futbolcular seçtiği şarkılarla sahaya çıkacak.