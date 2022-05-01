Son Dakika: Süper Lig şampiyonluğu sonrası Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı ve tarihinin 7. şampiyonluğunu elde etti.

38 yıl sonra mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde ederken, Trabzonspor'un 2022/23 sezonundaki Şampiyonlar Ligi yolu da belli oldu.

Tarihi zafer sonrası Trabzonspor, önce Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını doldurmayı başardı. Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak. Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig’de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek.

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6 ŞAMPİYONLUĞUN DEĞERİ 25 MİLYON!

Trabzonspor 12 beraberliğin karşılığı olarak da 18 milyon TL kazanacak. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig’de Karadeniz ekibi geçmişte kazandığı 6 şampiyonluğuna karşılık yayıncıdan 24.9 milyon TL alacak. Ve Avrupa... Türkiye, 2022-23 sezonu için Avrupa sıralamasında 13. olduğu için Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön elemede girecek. Bordo mavili takım, gruplara kalırsa minimum 17.74 milyon dolar (263 milyon TL) kazanacak.

DEVLER LİGİ'NE DİREKT VİZE YOK...

Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını dolduran bordo-mavililer, yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi arenasında da yeniden boy gösterecekler ancak Karadeniz ekibi, Devler Ligi'ne direkt katılamayacak.

Türk takımlarının uzun yıllardır Avrupa'da başarı elde edememesi nedeniyle ülke puanı sıralamasında oldukça gerileyen Türkiye, önümüzdeki sezon itibarıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek ve bundan etkilenen ilk şampiyon Trabzonspor olacak.

TÜRKİYE NORVEÇ'E GEÇİLİNCE...

Rusya ve Ukrayna takımlarının önümüzdeki sezon geleceği meçhul olduğu için Trabzonspor'a bir umut doğsa da Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'in Roma'yı mağlup ettiği maç sonrası Norveç, Türkiye'yi sıralamada geride bıraktı ve Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hayalleri suya düşmüş oldu.

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PLAY-OFF'TAN KATILACAK

Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne giriş için tek tur oynayacak. Turnuvaya play-off turundan katılacak olan Bordo-mavililer, 2 Ağustos Salı günü belli olacak rakibiyle ilk maçı 16 veya 17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23 veya 24 Ağustos'ta oynayacak.

Trabzonspor, 1992-93 sezonunda adı Şampiyonlar Ligi olan turnuvaya yalnızca 2011-12 sezonunda katılmış, Inter, Lille ve CSKA Moskova'nın olduğu grupta 7 puanla 3. olmuştu.

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ABDULLAH AVCI 38 YILLIK HASRETE SON VERDİ

2020-21 sezonunda 10 Kasım 2021 yılında Trabzonspor'a imza atan Abdullah Avcı, toplamda 76. maçında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo mavililerin başında bu sezon liderliği uzun süre kimseye kaptırmayan Abdullah Avcı, toplamda 535. gününde Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek büyük bir başarıya imza attı.

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KARİYERİNDE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Alanyaspor maçına kadar Trabzonspor'un başında tüm kulvarlarda 75 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmalarda 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Başarılı bir grafik ortaya koyarak Trabzonspor ile 2021-22 sezonunu 35. haftada şampiyon tamamlamayı garantileyen Avcı, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşarken bordo mavililerle de ikinci kupasını kazandı.