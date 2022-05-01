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Son Dakika: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz Türk futbol tarihine geçti! Sergen Yalçın'la beraber...

#Dorukhan Toköz#Trabzonspor#Beşiktaş

Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bordo-mavili takımla elde ettiği şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçmeyi başardı...

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da milli futbolcu Dorukhan Toköz, Türk futbol tarihine geçmeyi başardı.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ile Trabzonspor A takım kadrosundaki 35 oyuncudan 23’ü ilk Süper Lig şampiyonluğunu bordo mavili formayla yaşadı.

Şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’un yerli oyuncularından kaptan Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Serkan Asan, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli ve Muhammet Taha Tepe kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Bordo mavili takımın yabancı yıldızlarından Marek Hamsik, Bruno Peres, Jean Evrard Kouassi, Manolis Siopis, Tymoteusz Puchacz da Futbol kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu Trabzonspor’da yaşadı.

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SERGEN YALÇIN'DAN SONRA DORUKHAN TOKÖZ!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından Trabzonspor'a transfer olan milli futbolcu Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayla da şampiyonluk yaşadı. Dorukhan Toköz ligde iki sene üst üste farklı takımla şampiyon olan ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu başarıyı elde eden ilk futbolcu, G.Saray ve Beşiktaş’ta bunu yaşayan Sergen Yalçın’dı. Sergen Yalçın 2002'de Galatasaray'la şampiyon olduktan sonra Beşiktaş'a geri dönmüş ve siyah-beyazlılarla da 2003'te şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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#Dorukhan Toköz#Trabzonspor#Beşiktaş

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