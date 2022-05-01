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Son Dakika: Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğu Avrupa basınında! "38 yıl sonra zirveye döndüler"

#Trabzonspor#Süper Lig#Şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu, Avrupa basınında geniş yer buldu.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da büyük sevinç hakim olurken, Avrupa basını bordo-mavililerin tarihi başarısına geniş yer ayırdı.

Ligde 38 yıl sonra zafere ulaşan bordo-mavili takım, şampiyonluk coşkusunu başta Trabzon olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında doyasıya yaşadı.

Avrupa basını Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırırken, zaferin uzun yıllar sonra gelmesine vurgu yaptılar.

"TÜRK FUTBOLUNDA ZİRVEYE DÖNDÜLER"

Fransız L'Equipe gazetesi Trabzonspor'un bu sezon elde ettiği şampiyonlukla Türk futbolunun zirvesine geri döndüğünü vurguladı ve bordo mavililerin ezeli rakiplerinin ciddi puan farkıyla önünde şampiyonluğunu ilan ettiğini yazıp "Trabzonspor'un Türk futbolunda zirveye dönüşü" başlığını attı.

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Hollanda basınında De Telegraaf gazetesi Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu ve "38 yıl sonra Türkiye'de mutlu sona ulaştı ve şampiyonluk coşkuyla kutlandı" ifadelerini başlığa taşıdı.

Son Dakika: Trabzonsporun Süper Lig şampiyonluğu Avrupa basınında 38 yıl sonra zirveye döndüler

"HAMSIK VE ARKADAŞLARI ŞAMPİYON"

Hollanda'nın Voetbal sitesi de "Trabzonspor 38 yıl sonra Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında da aynı şekilde Trabzonspor'un şampiyonluğuna vurgu yapılarak, Marek Hamsik'in kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor'da kazanmasının altı çizildi. ANSA Haber Ajansı, "Hamsik ve arkadaşları şampiyon" başlığını kullandı.

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KASAYI DOLDURDULAR

Tarihi zafer sonrası Trabzonspor, önce Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını doldurmayı başardı. Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp Şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak. Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig’de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek.

Son Dakika: Trabzonsporun Süper Lig şampiyonluğu Avrupa basınında 38 yıl sonra zirveye döndüler

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6 ŞAMPİYONLUĞUN DEĞERİ 25 MİLYON!

Trabzonspor 12 beraberliğin karşılığı olarak da 18 milyon TL kazanacak. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig’de Karadeniz ekibi geçmişte kazandığı 6 şampiyonluğuna karşılık yayıncıdan 24.9 milyon TL alacak. Ve Avrupa... Türkiye, 2022-23 sezonu için Avrupa sıralamasında 13. olduğu için Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön elemede girecek. Bordo mavili takım, gruplara kalırsa minimum 17.74 milyon dolar (263 milyon TL) kazanacak.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Şampiyonluk

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