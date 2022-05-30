Son dakika: Süper Lig ekibi için Alex de Souza iddiası!

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Fenerbahçe'de forma giydiği 8 yıllık dömemde 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa kazanan, iki kez gol kralı olan Brezilyalı efsane Alex de Souza, Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olmuştu.

2012'de Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve eski takımı Cruzeiro'ya imza atan Alex, 2015 yılında da futbolculuk kariyerine son vermişti.

Futbolculuk kariyeri sonrası teknik direktörlük için kolları sıvayan ve eğitimler alıp çeşitli teknik adamların yanında gözlem yapan Alex, 2021 başında Sao Paulo B takımının başına geçti.

HATAYSPOR İDDİASI

İlerleyen dönemde A takım seviyesinde görev yapmayı isteyen Alex için Süper Lig iddiası ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor'un 44 yaşındaki Brezilyalı efsaneye teklif yapmayı planlıyor.

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10 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR

Hatayspor ile anlaşması halinde Ekim 2012'de Türkiye'den ayrılan Alex, 10 yıl sonra teknik direktör olarak ülkemize geri dönmüş olacak.

ALEX'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Alex de Souza, Aralık 2021'de Globo'ya verdiği röportajda ilk teknik direktörlük tecrübesini şu şekilde anlatmıştı:

İletişime ve diyaloğa çok önem veriyorum. Futbolcular da insan, onların da farklı duyguları var. Bazı antrenörlerin benimle kurmasını istediğim türden bir ilişkiyi oyuncularımla kurmak için ilk günden itibaren çaba harcadım ve bunu başardığımı düşünüyorum.

"YAŞADIĞIM EN BÜYÜK ZORLUK OYUNCULARIN SÜRELERİNİ AYARLAMAK"

İlk yılımda yaşadığım en büyük zorluk oyuncuların aldığı süreler. Her oyuncula olabildiğince fırsat tanımaya çalışıyorum. Bir yandan takımın başarısı için mücadele ederken bir yandan da oyuncuların kendilerini gösterecek şanslar bulmalarını istiyorum. 16-20 yaş aralığında futbolcularım var ve biliyorum ki onlar da A takıma çıkmak veya transfer olmak için heyecanlılar.

"CRESPO VE CENI'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Ben çabuk öğrenen bir insanım. A takımın önceki teknik direktörü Hernan Crespo ile çok vakit geçiriyordum. Crespo ayrıldıktan sonra yerine gelen Rogerio Ceni ile de oturup konuşuyoruz. Bu sohbetlerin bana çok katkısı oluyor.