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Son Dakika: Fenerbahçe'den sürpriz Emre Mor hamlesi! Ozan Tufan detayı...

#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor
Son Dakika: Fenerbahçeden sürpriz Emre Mor hamlesi Ozan Tufan detayı...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine takımın başına getirilecek olan Jorge Jesus'un sözleşmeyi imzalaması an meselesi. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken, Jesus'tan flaş bir hamles geldi. Jesus gelmeden göreve başladı ve transfer için listesini başkan Ali Koç'a verdi. İşte Fenerbahçe - Emre Mor flörtünün perde arkası...

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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un artık İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi.

Sabah'ın haberinde, Başkan Ali Koç'un her konuda anlaştığı Portekizli hoca için resmi açıklamanın bugün-yarın yapılacağı kaydedildi. Bu hafta içinde İstanbul'da olması beklenen ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 67 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle yıllık 7 milyon Euro kazanacak.

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YARDIMCISINA TAKİP ETTİRMİŞ

Takımla ilgili uzun zamandır çalışan Jesus'un, kurmaylarından Marcio Sampaio'ya özellikle iki aydır sarı-lacivertlilerin maçlarını takip ettirdiği ortaya çıktı. Eksikleri tespit ettiren Jesus, öncelikle ön libero konusunda adım atmayı planlıyor.

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Bunun için geniş bir portföy hazırlayan deneyimli hocanın sonrasındaki hamlesiyse bitirici bir santrfor olacak. Serdar Dursun'u ikinci forvet olarak kulübede planlayan tecrübeli teknik adamın, istediği oyuncu listesini yönetime teslim etti.

ALLAHYAR'DAN 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe transfer sezonunda bütçe oluşturabilmek için hem satış hem de yüksek maaşlı oyuncuların gönderilmesi konusunda önemli çaba harcayacak. Bu noktada sarı-lacivertlilerin en büyük yardımcısı İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh olacak.

Geçen sezon devre arasında Hull City'ye kiralanan 21 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İngiliz kulübüyle kalıcı sözleşme imzalayacak. Allahyar transferinden Fenerbahçe, 4 milyon Euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca bir sonraki satışından yüzde 50 pay alınacak.

Genç futbolcunun dışında gönderilmesi planlanan Luiz Gustavo, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand'a kulüp bulunması halinde maaş bütçesinde yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir boşluk açılacak. Böylelikle Jesus'un istediği transferler rahat şekilde yapılabilecek.

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EMRE MOR HAMLESİ

Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu. Önceki gün Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçında Karagümrük'ün evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izleyen başkan Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi.

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Yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du. Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

HURMA'DAN YEŞİL IŞIK

Genç futbolcu için 5-6 milyon Euro civarında bonservis beklentisi olan Başkan Hurma'nın görüşmede kapıyı açık bıraktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için gözden çıkardığı oyuncu ise kadro dışı bırakılan Ozan Tufan

27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir miktar para karşılığında Emre'yi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde resmi adımları atarak işi bitirmeyi düşünüyor.

MESUT ÖZİL BEKLEME MODUNDA!

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Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil'in kaderi Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe için en hayırlısı ne ise o olacak" derken, oyuncunun geri dönüşüyle alakalı görüş belirtmekten kaçınmıştı.

Koç'un önümüzdeki hafta yıldız futbolcu ve temsilcisiyle görüşme yapacağı öğrenildi. Şayet Jesus kadroda istemezse Mesut ile yolların ayrılması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe'de devam etmek istediği biliniyor.

 

 

 

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#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor

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