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Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Abdülkerim Bardakçı yarışı | Transfer haberi

#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş
Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Abdülkerim Bardakçı yarışı | Transfer haberi
Süleyman Arat

İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konyaspor’un yıldız stoperinin transferi için yarışıyor. Siyah beyazlıların Salih Uçan artı 2.6 milyon Euro önerdiği 27 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro teklif eden sarı lacivertlilerin transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

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Sezonu üçüncü sırada bitiren İttifak Holding Konyaspor’un başarısında büyük payı bulunan Abdülkerim Bardakçı, transferin gözdesi oldu. 27 yaşında ve 1.85 metre boyundaki defans oyuncusu için Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Siyah beyazlıların Abdülkerim’in bonservisi için Konyaspor’a Salih Uçan artı 2.6 milyon Euro teklif ettiği, buna karşın 5 milyon Euro öneren sarı lacivertlilerin transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

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KONYASPOR’DA KALMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Sarı lacivertlilerin, Konyaspor yönetiminden izin alarak tecrübeli stoperle de bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yeşil beyazlı kulübün yetkilileri konuyla ilgili olarak, “Aslında biz Abdülkerim’den çok memnunuz. Gerek başarılı performansı ve gerekse Türk olması değerini artırıyor. Ayrıca gelişime açık bir oyuncu Biz kendisinin takımda kalmasını çok istesek de belli bir seviyeden sonra bir Anadolu kulübünün böyle değer kazanan oyuncuyu tutabilmesi çok zor” dedi.

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SAKATLANAMASA MİLLİ TAKIMA ALINACAKTI

Defanstaki başarısının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı, 5 gol, 3 asistle skora en çok katkı yapan stoperler arasında yer aldı. Güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla Konyaspor taraftarlarının ‘Goril’ lakabı taktığı Abdülkerim, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefafan Kuntz’un da beğeniyle izlediği oyuncular arasında. Kuntz, hafta içi yaptığı açıklamada Konyasporlu futbolcudan övgüyle bahsedip, “Sakatlığı nedeniyle kadroya alamadım” demişti.

ABDÜLKERiM BARDAKÇI KiMDiR?

Doğum tarihi: 7 Eylül 1994
Doğum yeri: Konya
Boy: 1.85 metre
Oynadığı kulüpler: Selçukluspor, A.Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay, Konyaspor

BU SEZON SÜPER LiG’DE NE YAPTI

Maç: 33
Süre: 2970 dakika
Gol: 5
Asist: 3
İkili mücadele başarısı: %59
Maç başı dripling: 1.1
Hava topu kazanma: 4.4

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#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş

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