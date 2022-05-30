Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Jorge Jesus artık an meselesi...

#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus
Son Dakika: Fenerbahçede sıcak saatler Jorge Jesus artık an meselesi...

“Pazartesi gününe kadar teknik direktörümüzü açıklayacağız” diyen Ali Koç, kararını Jorge Jesus’tan yana kullandı. Portekizli hocanın avukatı Luis Henrique, İstanbul’da yönetimle yaptığı son görüşmede her konuda anlaşma sağladı. Jesus, en geç yarına kadar Türkiye’de olacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ’de aylardır herkesin birbirine sorduğu, “Yeni teknik direktör kim olacak?” sorusu sonunda yanıtını buldu. Ali Koç, Jorge Jesus ya da İsmail Kartal’ın yeni sezonda takımı çalıştıracağını, pazartesiye (bugün) kadar açıklama yapacaklarını söylemişti.

AVUKATI HAFTA SONUNU İSTANBUL'DA GEÇİRDİ

Fanatik'in haberine göre; Ali Koç’un tercihi Jorge Jesus oldu. Tecrübeli teknik adamın avukatı Luis Henrigue, son görüşmeleri yapmak için hafta sonunu İstanbul’da geçirdi. Yönetimle yapılan toplantıların ardından taraflar her konuda el sıkıştı. Zico’nun da “Mutlaka Fenerbahçe’ye git” dediği 67 yaşındaki çalıştırıcı, avukatı Henrique’den gelen ‘Anlaşma tamam’ mesajının ardından bavulunu topladı.

Gözden Kaçmasın

Tribünde sezonun teklifi Yeşil ışık...Tribünde sezonun teklifi! Yeşil ışık...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Jorge Jesusun Fenerbahçeye getirmek istediği oyuncuyu açıkladılar | Transfer haberiJorge Jesus'un Fenerbahçe'ye getirmek istediği oyuncuyu açıkladılar | Transfer haberiHaberi görüntüle

Son Dakika: Fenerbahçede sıcak saatler Jorge Jesus artık an meselesi...

Haberin Devamı

BUGÜN YA DA YARIN İSTANBUL'DA

Jorge Jesus, bugün ya da yarın İstanbul’da olacak. Portekizli çalıştırıcıya eşi Ivone ve oğlu Mauro’nun da eşlik edebileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe ile 1+1 senelik sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler’in, Jesus ve ekibine bonuslarla birlikte senede toplam 7.5 milyon Euro (131 milyon TL) ödeyeceği belirtildi. Başarılı hoca, imzayı atar atmaz yardımcılarıyla birlikte mesaiye başlayacak. Jesus’un ilk hedefi, 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi’ne başlayacak olan Fenerbahçe’yi gruplara taşımak.

Son Dakika: Fenerbahçede sıcak saatler Jorge Jesus artık an meselesi...

İMZA SONRASI TRANSFER ŞOV

Fenerbahçe, Jesus’u açıkladıktan sonra transferde bombaları patlatmak için kolları sıvayacak. 19-20 Temmuz’da Devler Ligi’ndeki ilk eleme maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, takviyelerin en az yarısını bu karşılaşmaya yetiştirmeye çalışacak.

Jesus’un yönetimden en önemli taleplerinden biri bu olmuştu. Fenerbahçe, şu ana kadar görüşme yaptığı ve ilerleme kaydettiği oyuncuları 67 yaşındaki teknik adamla paylaşacak. Jorge Jesus’un istediği futbolcular da masaya yatırılacak. Sarı-Lacivertliler’in bu sezonki en önemli transferlerinin forvet ve orta saha olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google