Son dakika: Galatasaray'a büyük gelir sağlayacak dev projeler için düğmeye basıldı! 9 milyar TL’lik rapor...

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Galatasaray’da artık tüm gözler 11 Haziran’da yapılacak olan Seçimli Genel Kurul’da…

Adaylar artık çalışmalarını hızlandırırken Dursun Özbek seçilmesi durumunda Sportif A.Ş.’de görev yapacağını açıkladığı, Erden Timur önderliğinde önemli ve dikkat çekecek bir hamleye imza attı.

Kulübe verdiği sponsorluk destekleri ile dikkat çeken Timur’un önerisiyle sarı kırmızılılar gayrimenkul, dijitalleşme, mağazacılık başta olmak üzere birçok farklı alanda geliştirdikleri tüm projeler için Türkiye’nin en güvenilir, bağımsız değerleme kurumlarından fizibilite raporları çıkarıp bunları üyelerle paylaşma kararı aldı.

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6 taşınmaz için rapor hazırlandı

Dursun Özbek ve ekibi ‘Galatasaray’ın geleceği’ adını verdikleri projeler için ayrı ayrı Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası’na resmen başvurdu ve fizibilite çalışması yaptırdı.

Ve bu projeler için de ilk rapor sarı kırmızılı kulübün gayrimenkulleriyle ilgili olarak çıktı. Riva, Florya Metin Oktay Tesisleri, Kemerburgaz başta olmak üzere, Mecidiyeköy’deki otel, Galatasaray Adası ve basketbol salonunun aralarında yer aldığı kulübün 6 taşınmazı ile alakalı Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, yaptığı detaylı inceleme ve çalışmalar sonrasında düzenlediği raporu resmi olarak Özbek’e iletti.

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Lansman yapıp üyelere anlatacak

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, Özbek ekibinin ‘Gayrimenkul’ dosyası altında sunduğu projelerden Galatasaray Kulübü’nün en az 8.5-9 milyar TL’lik değer, gelir elde edebileceğini raporunda belirtti. Şimdi Dursun Özbek ve yönetimi fizibilite raporu ile birlikte büyük bir lansman yaparak tüm detayları üyelerle paylaşıp anlatacak.

Projelerde Basketbol Salonu, Galatasaray Adası ve Kemerburgaz tesis yatırımı olarak planlandı. Diğer 3 taşınmaz yani Florya, Riva ve Mecidiyeköy’deki otel projesi ise mülkün geliştirilip satılması şeklinde organize edildi. Dijitalleşme başta olmak üzere diğer projeler için de yine fizibilite raporları üyelere aktarılacak.

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Bu yıl futbolda tarihinin en başarısız sezonunu geçiren Galatasaray’da artık tüm gözler 11 Haziran’daki seçimli genel kurula çevrilirken 2 başkan adayının da odak noktası Florya’daki yapılanma. Göreve aday olan Dursun Özbek de, Eşref Hamamcıoğlu da, futbolda yeniden başarılara ulaşmak adına önemli değişimlere imza atacak. 11 Haziran’da yapılacak seçim sonrasında yarışı kim kazanırsa kazansın Florya’da sadece teknik değil idari kadroda da temizlik yapacak.

Galatasaray'a transfer yasağı gelebilir

G.Saray’da 11 Haziran 2022’de gerçekleşecek seçimli genel kurulun ardından göreve gelecek olan yeni başkan ve yönetimin acilen çözmesi gereken ilk konu Şubat 2021’de satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed’in bonservis ödemesi olacak.

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Nitekim ara transfer döneminde Mısırlı futbolcunun sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, oyuncunun kulübü Zamalek’e henüz bu ödemeyi yapabilmiş değil.

Futbolcuyu gönülsüz vermişti

Mostafa Mohamed’i, kontratındaki madde nedeniyle gönülsüz veren Zamalek ise bu gelişme üzerine harekete geçti ve Galatasaray’a uyarı faksı çekti. Taraflar arasındaki sözleşmedeki maddeye göre 1 Temmuz 2022’ye kadar süresi olan Galatasaray Kulübü’ne, Zamalek şimdiden FIFA’ya gitme tehdidinde bulundu.

Mısır Kulübü’nün 4 milyon dolarlık bonservis bedelinin 1 Temmuz’a kadar yatırılmaması halinde FIFA’ya başvuracağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

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Mevcut yönetimin eli kolu bağlı

Zamalek’in FIFA’ya başvuru yapması ve haklı bulunması durumunda ise Galatasaray’a transfer cezası gelmesi olası... Mart ayında yapılan mali genel kurulda bütçe yetkisi alınamadığı için Mostafa Mohamed transferi için çözüm de üretilemezken, göreve gelecek olan yeni başkan ve ekibinin bu problemi ivedilikle çözmesi gerekecek.

Olası bir cezayla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 66 milyon TL yapan bu tutarı Galatasaray’ın yeni yönetiminin 20 gün içinde bulup ödemesi gerekecek.

Torrent'ten sonra Sensibile de yolcu

Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda yolların ayrılacağı tek isim Domenec Torrent ile ekibi olmayacak. Hem Özbek hem de Hamamcıoğlu, sportif direktör Pasquale Sensibile ile de çalışmayacak. Galatasaray’ın başarıya ulaşması adına da Türkiye’ye ve sarı kırmızılı camiaya, futbol iklimimize yabancı olduğu görüşünün öne çıktığı Sensibile ile haziran ayında yollar ayrılacak.

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Cenk Ergün'ü iki aday da istiyor

Eşref Hamamcıoğlu’nun yanı sıra başkan adayı Dursun Özbek’in de seçimi kazanması halinde Galatasaray’ı, camiayı, ligi rakipleri, Avrupa futbol dünyasını çok iyi tanıması nedeniyle Cenk Ergün ile çalışmayı düşündüğü ortaya çıktı.

Özbek'in hoca adayları Nuri Şahin ve Okan Buruk

Teknik adam konusunda da iki başkanın adresleri birbiriyle kesişiyor. Dursun Özbek’in takımın önümüzdeki yıl şampiyonluğa ulaşması adına ligi, rakipleri, camiayı iyi tanıyan yerli bir teknik adamla çalışma isteği var. Özellikle Süper Lig’de son 15 sezonda sadece yerli teknik adamların şampiyonluk yaşadığı da göz önünde bulundurulurken ön plana Okan Buruk ve Nuri Şahin isimleri çıkıyor.

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Hamamcıoğlu da yerli hocaya sıcak

Eşref Hamamcıoğlu ise Rudi Garcia ve Bruno Genesio isimlerini gündeminde tutsa da yerli olarak Okan Buruk fikrini olasılıkları arasına aldığı öğrenildi.

150 milyon TL'lik ayrılık

Galatasaray’da sezonun sona ermesi ile birlikte 7 futbolcunun sözleşmesi bitti. Sarı kırmızılı kulüpte 3’ü kiralık toplam 7 futbolcunun vedası ile birlikte kulüp ciddi bir maliyetten de kurtuldu. Galatasaray’ın en yüksek maliyetli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Ryan Babel’in ayrılığı takım bütçesinin tam 100 milyon TL aşağı inmesini sağladı. İki futbolcu ile birlikte kiralık gelen Halil ve yarım sezonluğuna alınan Erick Pulgar ile Inaki Pena’nın da kontratları son buldu. Arda Turan ve Fatih Öztürk’ün de sözleşmeleri biterken Cimbom, kontratı biten 7 futbolcudan 4 yabancıya 7.5 milyon Euro, 3 yerli isme ise 20.5 milyon olmak üzere bu sezon toplam 146 milyon 425 bin TL para ödedi.