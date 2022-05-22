Son dakika: Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

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Son olarak Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan ve sonraki sezonun ortasında görevinden ayrılan Okan Buruk, isminin sıkça geçtiği Galatasaray teknik direktötlük göreviyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

NTV'de yayınlanan Kırılma Anı isimli programa konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzedl. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun.

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"DOĞRU ZAMAN GELDİ"

Bir yandan doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da bir hoca değişikliği olacaksa... Mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Bir değişim olursa Galatasaray teknik direktörü olmayı isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Benim için zamanlama olarak doğru zaman olduğuna inanıyorum, kendimi hazır görüyorum. Olursa seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim.

"MADDİ MANEVİ KONULARI DÜŞÜNMEDEN KABUL EDERİM"

Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi, hep bekledim. Kendime takım aramıyorum ama Galatasaray'ın teknik direktör anlamında bir düşüncesi olursa maddi manevi konuları hiç düşünmeden Galatasaray'a hizmet etmek isterim.

METİN ÖZTÜRK'ÜN EKİBİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Okan Buruk, 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak iptal olan seçimde adaylardan biri olan Metin Öztürk'ün ekibinden iki kişiyle bir mekanda görüşme yapmıştı. Metin Öztürk, 11 Haziran'daki seçime Dursun Özbek'in yanında giriyor.

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TORRENT'TEN AYRILIK SÖZLERİ

Domenec Torrent, ligin son haftasında 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından takımdaki geleceğiyle ilgili şunları söylemişti:

Yeni başkana başarılar dilerim. Galatasaray başkanı olmak kolay değil. Sonra düşüncesine saygı duyacağım. 4 Temmuz için biz sezon öncesi hazırlıklarına başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerseler kabul ederiz. Galatasaray için en iyisini dileriz o zaman. Türkiye ve İstanbul'da bir süre daha yaşayacağım. Bayılıyorum. Türk Ligi'ni de çok seviyorum, takip edeceğim. Her zaman elimden gelmeyenlerle ile ilgili bunu söylüyorum, elimde olan şey sahadakiler. Elimde yapabilecek bir şey yoksa kaygılanmıyorum.

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