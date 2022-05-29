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Galatasaray'da Burak Elmas salonu terk etti

#Galatasaray#Burak Elmas#Futbol
Galatasarayda Burak Elmas salonu terk etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes karşılaşmasında kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti. Anadolu Efes cephesinin verdiği bilgiye göre ise başkan Burak Elmasın kendisine ve ailesine ayrılan yerlerden memnun kalmadığı, kendisine ve ailesine saha içinden 4 koltuk ayrıldığı kaydedildi.

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nefi konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan maçta, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas maçın bitmesini beklemeden salonu terk etti.

Galatasaray cephesinden edinilen bilgiye göre, başkan Elmas saha içi tribününde kendisine yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.

Anadolu Efes cephesinin verdiği bilgiye göre ise başkan Burak Elmasın kendisine ve ailesine ayrılan yerlerden memnun kalmadığı, kendisine ve ailesine saha içinden 4 koltuk ayrıldığı kaydedildi.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Futbol

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