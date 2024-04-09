Son dakika: Süper Kupa maçından çekilen Fenerbahçe, 'puan silme' maddesiyle PFDK'ya sevk edildi! Galatasaray ise...

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, uzun yıllar unutulmayan anlara sahne olmuştu. Karşılaşmaya U19 Takımı ile çıkan sarı - lacivertliler, Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golü sonrası 3. dakikada sahadan çekilmişti.

TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'yi 'müsabakayı terk etme' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Galatasaray Kulübü ise "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3-GÖZTEPE A.Ş.'nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP 'ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE NE CEZA ALACAK?

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin Türk hakemi olan avukat Emin Özkurt, sarı - lacivertlilerin alabileceği cezaları Hürriyet'e açıkladı.

Emin Özkurt'un Süper Kupa yorumu şu şekilde:

Futbol Disiplin Talimatı’nın ‘İnfazın Özel Hükümleri’ başlıklı 92. maddesi uyarınca profesyonel lig, amatör lig ve kupa müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Bu maç Süper Kupa müsabakası olduğu için Fenerbahçe hükmen mağlup sayılacak, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Bunun dışında Fenerbahçe’nin Süper Lig’de elde ettiği puanlara yönelik puan silme cezası uygulanması söz konusu değildir.

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AHMET KETENCİ'YE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Fenerbahçeli bir yöneticinin (Ahmet Ketenci) bizzat saha kenarına gelerek takımına sahadan çekilme talimatı vermesi nedeniyle, ilgili yöneticinin Sportmenliğe Aykırı Hareket gerekçesiyle PFDK’ye sevkinin söz konusu olacağı söylenebilir. Bu da ilgili yöneticinin 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti ile birlikte 100 bin ila 520 bin TL para cezasıyla karşılaşma ihtimalinin bulunduğunu göstermektedir.

Öte yandan Fenerbahçe'nin sevk edildiği maddenin detayları da ortaya çıktı. TFF Hukuk Kurulu'nun sarı - lacivertlileri sevk ettiği Futbol Müsabaka Talimatı 24/1-a maddesi:

- "Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar."