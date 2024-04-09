×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA, Real Madrid'in tarihi başvurusunu kabul etti! Şampiyonlar Ligi'nde ilk: Santiago Bernabeu kapanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Real Madrid
UEFA, Real Madridin tarihi başvurusunu kabul etti Şampiyonlar Liginde ilk: Santiago Bernabeu kapanıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 12:52

Bu gece oynanacak dev yarı final maçı öncesi Real Madrid'in tarihi isteği kabul edildi.

Haberin Devamı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Manchester City ile oynayacağı maç için UEFA'dan bir talepte bulundu.

İspanyol devi, Manchester City maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nun üstünün kapatılması için UEFA'ya resmi başvuru yaptı.

Real Madrid'in bu taleple birlikte stadyumdaki tezahüratların desibelini artırmak ve sesin dağılmamasını sağlayarak daha güçlü bir atmosfer yaratmayı amaçladığı ifade edildi.

Gözden KaçmasınReal Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Şampiyonlar Liginde Çeyrek Final heyecanıReal Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanıHaberi Görüntüle

UEFA'DAN OLUMLU YANIT GELDİ

UEFA, Real Madrid'in bu talebine olumlu dönüş yaptı. Real Madrid’in daha gürültülü bir atmosfer için stadın çatısını kapatma talebi, UEFA tarafından kabul edildi. Bu gece oynanacak olan Real Madrid-Manchester City karşılaşmasında Santiago Bernabeu’nun üstü kapalı olacak. 

FULL KAPALI GÖRÜNTÜSÜYLE BERNABEU;

Haberin Devamı

ARDA GÜLER MAÇ KADROSUNDA... ANCELOTTI: BU ÇOCUK İŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Milli oyuncumuz Arda Güler, eflatun-beyazlıların İngiliz temsilcisiyle oynayacağı ilk maçın kadrosuna alındı. Defensa Central'den aktardığı habere göre Manchester City maçı öncesi gerçekleşen idmanda Carlo Ancelotti, antrenmanı durdurup Arda Güler ve Luka Modric ile konuştu.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"İdmanda bir atakta Luka Modric orta sahayı topla birlikte geçti ve topu Arda'ya aktardı Türk orta saha oyuncusu ise sol ayağıyla Joselu'nun istediği gibi gol atması için harika bir asist yaptı. Bu organize hücum, idmanda bulunan herkes tarafından alkışlandı.

İtalyan teknik adam "Bu çocuklar işimi, kadro yapmamı çok zorlaştırıyor! dedi. İtalyan teknik adamın, yedek kulübesindeki oyuncuları nasıl kullanacağı konusunda hâlâ bazı şüpheleri var."

Diario AS'ta geçtiğimiz günlerde yapılan analizde ise Arda Güler'in fiziksel gelişimi takdir edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!