Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçından izlenimler: O 2 dakikada neler gördüm?

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Kim ne derse desin, tarihin en sıra dışı Süper Kupa finaliydi... Sadece 2 dakika sürdü ama o kadar çok olay ve duygu yaşandı ki, geçmişte oynanan tüm finalleri gölgede bıraktı. Her saniyesiyle ‘unutulmazlar’ arasına girdi.

Fenerbahçe Kulübü’nün sahaya sürdüğü U19 takımı oyuncularının ‘masumiyetleri’ ve ‘şaşkınlığı’ yüzlerinden okunuyordu.

Kulüp yönetiminin sırf TFF’den ‘ağır bir ceza almamak’ maksadıyla, ‘yasak savmak’ için Galatasaray karşısına çıkardığı gençler, “Biz şimdi ne yapacağız?” edası içindeydi. Bedenleri sahadaydı ama kendileri yoktu...

MAÇ NE KADAR SÜRECEK, KİMSENİN FİKRİ YOKTU

Fenerbahçeli taraftarlar da karışık duygular içindeydi. Parçalanmışlardı... Kimi, “Keşke o olaylar yaşanmasaydı da, A takımımız orada olsaydı” diye düşünüyordu. Kimileri ise, “Haklı ve yerinde bir protesto. Yönetim en doğrusunu yaptı” diyordu.

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Maçın ne kadar süreceği ya da Fenerbahçeli futbolcuların herhangi bir eylem yapıp yapmayacağı konusunda kimsenin en ufak bir fikri yoktu.

Ancak henüz 50. saniyede Mauro İcardi’nin golü gelince herkes “Tamam, maç şimdi bitti” dedi.

Nitekim Fenerbahçe’nin o masum gençleri hep birden saha kenarına döndüler...

Hocaları Zeki Murat Göle’deydi gözleri; “Santra vuruşunu yapacak mıyız?” sorusuyla bakıyorlardı.

Sadece onlar mı? Hakemler ve Galatasaraylı futbolcuların da gözü sarı lacivertli teknik heyette idi.

Yönetici Ahmet Ketenci’nin talimatıyla Zeki Murat Göle, “Çekilin” işareti yapınca sahadan çekildiler.

HERKES SEYREDERKEN ICARDI ALKIŞLADI

Fenerbahçeli gençler sahayı terk ederken sahadaki Galatasaraylı futbolcuların hemen tamamı sessizce izledi. Bir kişi hariç... 50. saniyede golü atan Mauro İcardi, alkışlarla uğurladı genç rakiplerini.

Ardından hakem Volkan Bayarslan maçın bittiğini ilan edince gözler bu kez Galatasaraylı futbolculara çevrildi. Acaba ne yapacaklardı?

Aradan 1 dakika geçmeden takım kaptanı Fernando Muslera’nın zafer dansı yapmaya başlamasıyla sevinç gösterileri başladı.

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SADECE MERTENS SEVİNMEDİ

İşte o anlarda gözümüz Dries Mertens’e takıldı. O, takım arkadaşlarına eşlik etmedi. Sevinmek yerine onları uzaktan izlemeyi tercih etti.

Ve sonra... Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarının bulunduğu tribünleri dolaşırken kameralar bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çevrildi. Koç, sarı kırmızılıları acı bir tebessümle izliyordu.

BÜYÜKEKŞİ GÜLÜMSÜYORDU

Ha bu arada kameralar zaman zaman TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi de ekrana getirdi. Onun da karmaşık duygular içinde olduğu belliydi. Gülümsüyordu... Ama sadece o kadar...