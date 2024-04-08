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Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın attığı goldeki görüntüsü gündem oldu! Televizyona yansımayan o an: 'Maçtan önce Fenerbahçelilerle konuştu!'

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlunun Galatasarayın attığı goldeki görüntüsü gündem oldu Televizyona yansımayan o an: Maçtan önce Fenerbahçelilerle konuştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 12:26

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki karşılaşmaya U19 Takımı ile çıkan sarı - lacivertliler, Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golü sonrası santra yapmadan sahadan çekildi ve müsabaka tatil edildi. Galatasaray'ın neredeyse maç başlar başlamaz golü bulmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maç tarihi anlara sahne olurken, yaşananlar Türk futbolunda uzun süre konuşulacak cinstendi.

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Fenerbahçe, TFF'ye yapılan erteleme ve yabancı hakem başvurusunun reddedilmesinin ardından tepki olarak dev maça U19 Takımı ile çıktı.

Başlama vuruşunun yapılmasıyla birlikte Galatasaray, 1. dakikada gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına indirdiği topla buluşan Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Kerem Aktürkoğlunun Galatasarayın attığı goldeki görüntüsü gündem oldu Televizyona yansımayan o an: Maçtan önce Fenerbahçelilerle konuştu

Sarı - lacivertli futbolcular, golün ardından santra yapmadı ve sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli futbolcuların tamamının soyunma odasına gitmesinin ardından karşılaşmayı tatil etti.

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Galatasaraylı oyuncular, müsabakanın yarıda kalması sonrasında büyük bir sevinç yaşadı ve daha sonra antrenman maçıyla geceyi noktaladı.

GOL OLURKEN HAREKET ETMEDİ

Sarı - kırmızılıların attığı golde ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Başlama vuruşunun yapılmasıyla birlikte Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun hareketsiz biçimde orta sahanın sol çizgisinde bulunduğu ve herhangi bir aksiyon almadığı görüldü.

Kerem Aktürkoğlunun Galatasarayın attığı goldeki görüntüsü gündem oldu Televizyona yansımayan o an: Maçtan önce Fenerbahçelilerle konuştu

Galatasaraylı futbolcular ise top çevirdi ve saniyeler sonra Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ortaya atılan iddiaya göre Kerem Aktürkoğlu, maç başlamadan önce Fenerbahçeli futbolcularla 'Maça kim başlarsa topu taca atacak' şeklinde bir konuşma yaptı. Aktürkoğlu'nun bu nedenle atılan golde herhangi bir harekette bulunmadığı ve gol sevincinde yer almadığı öne sürüldü.

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Kerem Aktürkoğlu

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