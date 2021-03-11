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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi

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Son Dakika: Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, sarı lacivertli ekibin anlaşması gerektiğine inandığı teknik direktörü açıkladı.

Fenerbahçe'nin "Kadıköy'ün boğası" lakaplı eski futbolcusu Serhat Akın'dan Twitter hesabından paylaşım yaparak "Joachim Löw Alman milli takımına veda edecek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'ın bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu kısa süre önce Joachim Löw'ün Avrupa Şampiyonası sonrası görevi bırakacağını açıklamıştı.

Alman teknik adam daha önce 1998-1999 yılları arasında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı.

Serhat Akın geçtiğimiz haftalarda Erol Bulut'u sert şekilde eleştirmişti...

Serhat Akından Erol Buluta sert eleştiri
Serhat Akın'dan Erol Bulut'a sert eleştiri!

 

Son Dakika: Serhat Akından Fenerbahçeye teknik direktör önerisi

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