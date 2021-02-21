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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Serhat Akın'dan Erol Bulut'a sert eleştiri! "Bugün Daum..."

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Serhat Akın'dan Erol Bulut'a sert eleştiri! "Bugün Daum..."
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Twitter hesabından sarı lacivertlilerin Göztepe karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirirken Erol Bulut'un gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Bulut'un Göztepe maçında yaptığı oyuncu değişikliklerini anlamsız bulduğunu belirten Akın, takım içinde ciddi sorunların olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olmasını ağır sözlerle eleştiren Akın, "Galatasaray maçından sonra 'belki yarın geç olabilir' dedim! 'Biz inanıyoruz hocamıza' dendi. Ben yine diyorum; yarın çok geç, bugün Daum. Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor, bence içeride çok ciddi sorunlar var." yorumunda bulundu.

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