Son dakika: Sergio Oliveira, 7 saatlik zirve sonunda Galatasaraylı oldu! Bugün İstanbul'a geliyor, maliyeti... | Transfer haberi

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Transfer çalışmaları için Milano’ya giden G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un ilk hamlesi orta saha olurken, yoğun mesai harcanan Sergio Oliveira transferi başarıyla sonuçlandı. Erden Timur Portekiz Ligi ekiplerinden Porto’da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu için önceki gece 03.00’e kadar yoğun mesai harcadı. Milano’da bir balık restoranında başlayan transfer zirvesi, Timur’un kaldığı otelde sona erdi.

FENERBAHÇE DE TALİP OLMUŞTU

Pazarlıklara başlarken 30 yaşındaki futbolcunun Porto ile 4 yıl daha kontratı bulunurken, sözleşmesindeki 12 milyon Euro’luk çıkış maddesi dikkat çekiyordu. Bu oyuncuya talip olan F.Bahçe’nin daha önce iki defa Porto ile görüştüğü ancak bonservisini 8 milyon Euro’nun altına indiremediği için transferden vazgeçtiği ifade edildi. Porto da Galatasaray ile görüşmelerde rakamı 10 milyon Euro’dan başlattı.

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6 MİLYONDAN 3 MİLYONA DÜŞTÜ

Yaklaşık 10 gün önce verilen bu rakam daha sonra, Oliveira’nın isteği ve Porto’nun futbolcuyu kadroda düşünmemesi nedeniyle milyona indirildi. Porto dün Milano’daki görüşmelerde bir indirim daha yaparak 6 milyon Euro’ya düştü. Timur yaklaşık 7 saatlik pazarlık sonrası 3 milyon Euro garanti bonservis ücreti ve 1 milyon Euro bonus karşılığı Porto’yu ikna etti.

BUGÜN İSTANBUL’A GELECEK

30 yaşındaki futbolcu, ilk başta Galatasaray’ın 3+1 yıllık mukavele teklifini kabul etmedi ve “Porto ile 4 yıllık net kontratı bırakıyorum” diyerek direkt 4 yılda diretti. Sarı kırmızılılar 4 yılı kabul etti buna karşılık maaş isteğini 2 milyon 750 bin Euro’ya düşürmeyi başardı ve Oliveira G.Saraylı oldu. Yıldız futbolcu bugün özel uçakla İstanbul’a gelecek. Joao Pedro konusunda menajeri 700 bin Euro yerine, 2.6 milyon Euro komisyon istedi. Görüşmeler durdu.