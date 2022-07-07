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Son dakika: TFF, MHK'nin başına Sabri Çelik'i getirme kararı aldı

#TFF#MHK#Sabri Çelik
Son dakika: TFF, MHKnin başına Sabri Çeliki getirme kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu yeni dönemde MHK Başkanlığı görevini bir kez daha Sabri Çelik’e verme kararı aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Büyükekşi'nin gelmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başına kimin geçeceği merak ediliyordu. 

Mehmet Büyükekşi yönetimi, MHK Başkanlığı görevine bir kez daha mevcut başkan Sabri Çelik'i getirme kararı aldı.

Kurulda bazı isimlerin değişeceği öğrenilirken Sabri Çelik dördüncü kez başkanlık görevini üstlenecek.

GÜNDOĞDU SONRASI GÖREVE GELMİŞTİ

Sabri Çelik, geçen sezon Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası nisan ayında geçici olarak göreve gelmişti.

DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞKANLIK YAPACAK

Daha önce 3 kez MHK başkanlığı görevini yürüten Sabri Çelik, atamanın yapılmasının ardından dördüncü kez bu göreve gelecek.

 

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#TFF#MHK#Sabri Çelik

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