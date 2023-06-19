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Son Dakika: Sergen Yalçın bombası! 'Anlaşma sağlandı, iki gün içinde duyurulacak'

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#Fenerbahçe#Sergen Yalçın#Beşiktaş
Son Dakika: Sergen Yalçın bombası Anlaşma sağlandı, iki gün içinde duyurulacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 12:07

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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Bir süredir adı Fenerbahçe ile Sergen Yalçın'la ilgili son dakika haberi Azerbaycan'dan geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mali Genel Kurul'daki "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." açıklaması sonrası Sergen Yalçın ismi de adaylar arasında geçiyordu.

İsmail Kartal, Volkan Demirel gibi adayların yanı sıra Sergen Yalçın ismi yüksek sesle dile getiriliyordu. Ancak Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'nin haberine göre Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli.

Son Dakika: Sergen Yalçın bombası Anlaşma sağlandı, iki gün içinde duyurulacak

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Buna göre, Sergen Yalçın, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile anlaşmaya vardı. Haberde iki gün içerisinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Bakü ekibi geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı. Hayal kırıklığı ile sonlanan sezonun ardından Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı belirtildi.

Habere göre kulüp, sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle Sergen Yalçın ile ilk kontağı kurdu. Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla müzakerelerin daha ciddi olarak yürütüleceği ifade edildi. Uzun süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den önemli bir teklif almaması durumunda Neftçi'nin başına geçmeyi kabul edeceği savunuldu.

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SERGEN YALÇIN BEŞiKTAŞ iLE 2 KUPA KALDIRDI

Ali Koç’un Mali Genel Kurulda yaptığı tarife çok uymasa da adaylardan biri olarak öne çıktı. Kendisine yakın kaynaklardan ciddi bir temas olmadığı bilgisi yayılsa da İsmail Kartal’dan sonraki en güçlü aday gibi gözüken isim Sergen Yalçın'dı.

Beşiktaş’ın başında 2020-21’de hem Süper Lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası’nı kazanan Yalçın, siyah beyazlı takım ile tüm kulvarlarda 79 karşılaşmalada 45 galibiyet, 24 mağlubiyet, 10 beraberlik aldı ve maç başı 1.84’lük puan ortalamasına imza attı.

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Son Dakika: Sergen Yalçın bombası Anlaşma sağlandı, iki gün içinde duyurulacak

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#Fenerbahçe#Sergen Yalçın#Beşiktaş

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