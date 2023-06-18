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Son Dakika: Edin Dzeko'nun menajeri, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Dzeko
Son Dakika: Edin Dzekonun menajeri, Fenerbahçe için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 15:34

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Edin Dzeko'nun transferi için menajeri, İstanbul'a geldi.

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Süper Lig'de özlenen şampiyonluğa artık gelecek sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı alır almaz transfere damgasını vuracağının sinyallerini hemen vermişti. Önceki gün Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i açıklayan Sarı-Lacivertliler, yeni yıldızlar için ayağını gazdan çekmiyor.

VALENCIA'NIN YERİNE

Enner Valencia'nın ayrılmasının ardından forvet pozisyonuna dünyaca ünlü Edin Dzeko'yu düşünen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etmişti

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İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Edin Dzeko'nun menajeri, Fenerbahçe'yle sözleşmenin son detaylarını görüşmek ve neticelendirmek için İstanbul'a geldi.

2021'DEN BERİ INTER'DE

Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımında yetişen ve Alman ekibi Wolfsburg’da yıldızı parlayan Dzeko, 2011’de 37 milyon Euro’ya Manchester City’ye satıldı. 2015’te kiralık gittiği Roma’ya 2016’da bonservisiyle katılan tecrübeli golcü, 2021’de 2.8 milyon Euro’ya Inter’e transfer oldu.

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Milano kulübünde bu sezon 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol attı, 5 asist yaptı. 37 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Dzeko’dan olumsuz yanıt gelmesi durumunda Fenerbahçe yönetimi en az onun kalitesinde net bir santrfor transfer etmeye kararlı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dzeko

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