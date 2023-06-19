Son dakika: Fenerbahçe'de gözler 5 teknik direktöre çevrildi! Adaylar arasında öne çıkan isim...

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Jesus’un Türkiye Kupası’nın ardından görevini bırakmasıyla birlikte F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünün Montella olacağı öne sürüldü. Ancak Koç’un “Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışacağız” çıkışı sonrası ibre yerli isimlere döndü. Camiada da yeni teknik direktörün kim olacağı ile ilgili adeta papatya falları açılmaya başlandı.

KARTAL BURUK AYRILDI ANCAK KAPI KAPANMADI

1.5 yıl önce Fenerbahçe’yi çalıştıran ve çok başarılı olan İsmail Kartal görevi bırakırken buruk ayrılsa da kapılar iki taraf için de hiç kapanmadı. Eldeki kadroyu çok iyi tanıyor, teknik adamlık tecrübesi daha olgunlaştı, taraftarlarla, futbolcularla ve yöneticilerle iletişimi iyi. Görev verilme ihtimali en yüksek olan isim.

Kartal, F.Bahçe’de son döneminde 18 lig, 2 Konferans Ligi ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 21 maça çıktı; 12 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik ile 1.95 puan ortalaması tutturdu.

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SERGEN YALÇIN BEŞiKTAŞ iLE 2 KUPA KALDIRDI

Ali Koç’un mali genel kurulda yaptığı tarife çok uymasa da adaylardan biri olarak öne çıktı. Kendisine yakın kaynaklardan ciddi bir temas olmadığı bilgisi yayılsa da İsmail Kartal’dan sonraki en güçlü aday gibi gözüken isim.

Beşiktaş’ın başında 2020-21’de hem Süper Lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası’nı kazanan Yalçın, siyah beyazlı takım ile tüm kulvarlarda 79 karşılaşmalada 45 galibiyet, 24 mağlubiyet, 10 beraberlik aldı ve maç başı 1.84’lük puan ortalamasına imza attı.

VOLKAN DEMİREL’E HATAY GÖNÜLDEN İZİN VERİRSE...

Fenerbahçe camiasının evladı, çiçeği burnunda genç bir teknik adam. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden sonra Hatay’da yaptığı çalışmalarla bir anda her kesim tarafından sevilen isim oldu.

Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu dahil herkes ona sempatiyle bakıyor. Bu pencereden bakınca, önümüzdeki sezon Süper Lig’e dönecek olan Hatayspor’u bırakıp Fenerbahçe’ye gelmesi zor gibi. Ancak Hatayspor cephesi gidişini destekler, gönülden onay verip teşekkürlerle yollarsa olabilir.

AYKUT KOCAMAN’IN ÖZÜR DİLENMEDEN DÖNME ŞANSI AZ

Ali Koç göreve geldiği 2018’de yaklaşık 1 ay Aykut Kocaman’la devam edip etmemeyi düşünmüş ancak göreve Cocu’yu getirmişti. Ancak asıl büyük kırgınlık ve ipleri koparan açıklama Cocu ile çalışmaya devam eden Kocaman’ın yardımcılarının, futbolcuların performans verilerini dışarı sızdırdığı şeklindeki suçlamayla oluşmuş ve iki tarafın birbirine derin bir kırgınlık yaşamıştı.

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Bu nedenle Aykut Kocaman’ın olası bir ‘göreve gel’ teklifini kamuoyu önünde bir özür dileme olmadan kabul etmesi zor gözüküyor.

BELÖZOĞLU’NUN BAŞAKŞEHiR’i BIRAKMASI ZOR

Genç teknik adamın Fenerbahçe camiasını ve taraftarları sevdiği biliniyor ancak, üç sezon önce başarılı bir çıkışın ardından, içerde oynanan Sivas maçında kıl payı kaçan şampiyonluğun ardından oluşan yol ayrımının izi henüz çok taze. Üstelik Başakşehir’de görevini sürdüren Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye gelme ihtimali oldukça düşük.

Bu arada göreve gelecek hoca kim olusa olsun, yardımcılığına da Alex de Souza, Dirk Kuyt veya Selçuk Şahin’in getirileceği de camiada dolaşan dedikodular arasında.

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