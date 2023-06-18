Stefan Kuntz'dan Galler maçı öncesi Arda Güler açıklaması: Farklı bir anlayışta olabiliriz

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki Galler maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk olarak söz alan Abdülkerim Bardakcı, "Samsun, futbolu seven bir şehir. Büyük bir destek alacağız. Arkadaşlarıma da bunu söyledim. Samsun'dan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Önceliğimiz elbette gol yememek ama gol ve asist yapmayı seviyorum. Bazen topun nereye geleceğini hissediyorum. İlk maçımda gol atmak nasip oldu, çok mutluyum."dedi.

"GALLER'İ FAZLASIYLA ANALİZ ETTİK"

Galler'i iyi analiz ettiklerini belirten Stefan Kuntz, "Letonya karşısında eksik olan şeyleri, Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Buna yönelik hazırlıklar yaptık. Galler'i fazlasıyla analiz ettik, özelliklerinin farkındayız. Hangi oyuncuları oynatacağımızı ve kendi oyuncularımızın özelliklerine yoğunlaşmamız daha mantıklı olur." diye konuştu.

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ARDA GÜLER SÖZLERİ

Letonya maçında ARDA GÜLER'in performansından memnun kaldığını kaydeden Kuntz, "Arda Güler'in Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti. İstediklerimizi yaptı. Önümüzdeki rakip, daha farklı. Taktiksel olarak farklı bir anlayışta olabiliriz" diye konuştu.

"BEN ONDAKİ PIRILTIYI GÖRDÜM"

Barış Alper'in yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen Stefan Kuntz, "Biliyorsunuz, maç öncesi ilk 11'le ilgili bilgi vermiyorum. Çünkü, ilk 11'imi daima önce takımıma açıklarım. Barış Alper'i kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Ben ondaki pırıltıyı gördüm. Ben onun kalitesinin iyi olduğunu biliyorum. Faydalanmak da istiyorum." açıklamasını yaptı.