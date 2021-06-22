Son Dakika: Sergen Yalçın - Beşiktaş ayrılığında Acun Ilıcalı detayı! Telefonda söylemiş...

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın kararı gündeme bomba gibi düşerken siyah beyazlı taraftarlar yönetimi sert şekilde eleştiriyor.

YAKIN ÇEVRESİNE DERT YANDI

Bomba etkisi yaratan ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın “Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ACUN ILICALI İLE PAYLAŞTI

Fanatik'in haberine göre ise Sergen Yalçın, Beşiktaş ile devam etmeyeceğini yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya söyledi. Telefonda Ilıcalı ile görüşme yapan Yalçın, yaşanan süreci paylaşırken 1 ayı aşkın sürede yapılan görüşmeler sonucunda bu duruma gelindiğini aktardı.

12 YIL SONRA ÇİFTE KUPA

2020-21 sezonunda 40 maç sonunda 84 puan ve averajla şampiyon olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı aynı zamanda 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş 12 yıl sonra sezonu çifte kupa ile kapattı.

ARŞİV - Sergen Yalçın göreve geldiği ilk gün Vodafone Park'ta böyle karşılanmıştı

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