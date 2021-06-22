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GeriSpor Son Dakika: Sergen Yalçın sözleşme sürecinde yaşananlardan rahatsız: "Onurum, gururum kırıldı"
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Spor Arena
Haber Giriş: 22.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Sergen Yalçın sözleşme sürecinde yaşananlardan rahatsız: "Onurum, gururum kırıldı"

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Son Dakika: Sergen Yalçın sözleşme sürecinde yaşananlardan rahatsız: "Onurum, gururum kırıldı"

Sergen Yalçın’ın pazarlıklar sırasında ortaya konulan rakamlardan ziyade yönetimin tutumundan rahatsız olduğu öğrenildi. Yaşananlardan ötürü mobbinge uğradığını belirten Yalçın, "Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Çok yoruldum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Spor Arena / İsmail ER - Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi.

Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

Beşiktaşta deprem Ayrılık kararı alan Sergen Yalçının ilk sözleri İşte Ahmet Nur Çebi ile yaşadığı diyalog...
Beşiktaş'ta deprem! Ayrılık kararı alan Sergen Yalçın'ın ilk sözleri! İşte Ahmet Nur Çebi ile yaşadığı diyalog...

KULÜBÜ DÜŞÜNMESEM AVUKATIMI YOLLARDIM

“Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.”

Son Dakika: Sergen Yalçın sözleşme sürecinde yaşananlardan rahatsız: Onurum, gururum kırıldı

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