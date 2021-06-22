Son Dakika: Sergen Yalçın sözleşme sürecinde yaşananlardan rahatsız: "Onurum, gururum kırıldı"

Spor Arena / İsmail ER - Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi.

Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

KULÜBÜ DÜŞÜNMESEM AVUKATIMI YOLLARDIM

“Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.”

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