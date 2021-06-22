Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Ayrılık kararı alan Sergen Yalçın'ın ilk sözleri! İşte Ahmet Nur Çebi ile yaşadığı diyalog...

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

KULÜBÜ DÜŞÜNMESEM AVUKATIMI YOLLARDIM

“Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.”

İŞTE ÇEBİ İLE YALÇIN ARASINDAKİ DİYALOGLAR

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi arasında dün gece geç saatlere kadar süren görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Yönetimin konuyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor. Çebi, Yalçın’la anlaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Ekonomik yönden tüm imkânlarımızı zorladık ama maalesef bir sonuç çıkmadı” dedi. Peki, Çebi ile Yalçın arasındaki görüşmelerde ilk günden itibaren neler yaşandı? Şimdi 2 hafta önceye dönelim ve Çebi ile asbaşkan Emre kocadağ’ın Yalçın’la yaptığı kısa toplantıda konuşulanları anlatalım...

Forvete nasıl para vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin?

- Sergen Yalçın: Başkanım, ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum.

- Ahmet Nur Çebi: Senin kafandan geçen rakam nedir?

- Sergen Yalçın: 30 milyon TL...

- Ahmet Nur Çebi: Bu imkansız.

- Sergen Yalçın: Başkanım bir forvet alacağız, fiyatı 3 milyon Euro. Nasıl vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: O kadar para vermeyiz.

- Sergen Yalçın: Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkıp açıklama yapalım. Siz anlaşamadığınızı belirtin. Ben de dinleneyim.

- Ahmet Nur Çebi: Bakarız, düşünürüz.

Görüşmeler bugün de devam edecek

İki hafta önce gerçekleşen bu görüşmenin ardından taraflar dün tekrar bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın’a önce 20 milyon TL teklif etti.

Yalçın olumsuz yanıt verince rakam 25 milyon TL’ye yükseltildi. Ancak Yalçın yine ikna olmayınca toplantı sona erdirildi.

Taraftarların heyecanla ve endişeyle takip ettiği görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine camianın bazı önde gelen isimlerinin devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki yeni sözleşme görüşmelerine bugün de devam edilmesi ve kesin bir sonuca varılması bekleniyor.