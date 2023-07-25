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Son Dakika: Semih Şentürk, Fenerbahçe U19'un başına geçti!

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#Fenerbahçe#Semih Şentürk#Süper Lig
Son Dakika: Semih Şentürk, Fenerbahçe U19un başına geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 15:33

Fenerbahçe, Semih Şentürk'ün U19 takımının yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe U19'da teknik direktörlük görevine Semih Şentürk'ün getirildiği duyuruldu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın omurgasını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Futbol Akademimizde U19 Takımımızın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk getirildi.

Altyapısında yetiştiği kulübümüzde A takım formamızı uzun yıllar boyunca başarıyla terleten, kazanılan zaferlerde ve elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Semih Şentürk, 2007-08 sezonunda da ‘Gol Kralı’ olmuştu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Kasım 2020’de yuvaya dönen ve geleceğimiz olarak gördüğümüz Futbol Akademimizde genç sporcuları yetiştirmek üzere kıymetli bir görev üstlenen Semih Şentürk, bu sezondan itibaren U19 Takımımızı çalıştıracak.

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Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin kıymetli ismi Semih Şentürk’ü tebrik eder, Sarı Lacivert çatı altında U 19 Takımımızla birlikte sonsuz başarılar dileriz.

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#Fenerbahçe#Semih Şentürk#Süper Lig