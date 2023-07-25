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Son Dakika: Fenerbahçe'den yeni sponsorluk anlaşması! 241.5 milyon TL'lik imza...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Son Dakika: Fenerbahçeden yeni sponsorluk anlaşması 241.5 milyon TLlik imza...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 14:02

Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu ve kasaya 241.5 milyon TL gireceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, forma sponsorluğu konusunda OTOKOÇ ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

241.5 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

Sarı-lacivertliler, anlaşmanın detaylarını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL net başarı primi ödenecektir.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol