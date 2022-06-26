Son dakika: Sassuolo, Galatasaray'dan Mert Müldür ve Kaan Ayhan için 14 milyon Euro istedi | Transfer haberi

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Transfer çalışmaları için İtalya’ya giden Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan için masaya oturduğu Sassuolo ile ilk etapta anlaşmaya varamadı. İtalyan kulübü, Mert’e 8 milyon Euro, Kaan’a da 6 milyon Euro bonservis bedeli biçti ve bu rakamlarda kesinlikle indirim yapmayacağını bildirdi.

SÜREKLİ 4 BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNDELER

Sassuolo’nun bu kadar yüksek bonservis ücreti talep etmesinin altında Türk kulüplerinin yıllardır iki futbolcuya talip olması yatıyor. Hatırlanacağı üzere son 4 yılda her transfer döneminde iki futbolcunun adı Galatasaray başta olmak üzere 4 büyüklerin gündeminde yer alıyor. İtalyan ekibi de bu ilgiyi dikkate alarak fiyatı yüksek tutuyor.

Kaan Ayhan ve Mert Müldür’ün transferlerini zorlaştıran bir başka unsur da Sassuolo’nun maddi açıdan son derece rahat bir kulüp olması. Yeşil siyahlı ekip, 5 yıldır sattığı futbolculardan ortalama her yıl 30 milyon Euro civarında para kazanıyor. Sassuolo Kulübü, 2019-20 sezonunun başında 8 milyon Euro’ya aldığı Merih Demiral’ı da aynı sezonun sonunda 19.5 milyon Euro’ya Juventus’a satmıştı.

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KİRALAMAYI DA DÜŞÜNMÜYORLAR

Sassuolo, 23 yaşındaki sağ bek Mert Müldür’ü 2019 yılındada Rapid Wien’den 4.7 milyon Euro’ya, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Ayhan’ı da 2020’de Fortuna Düsseldorf’tan 2.5 milyon Euro’ya almıştı. Transfermarkt’taki güncel verilere göre Mert 7, Kaan 5 milyon Euro değerinde. İtalyan kulübü, iki milli futbolcuyu kiralama tekliflerine de kesinlikle sıcak bakmıyor.