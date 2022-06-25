Son dakika: Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da! Transferin maliyeti açıklandı

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Transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette bu kez kazanan sarı kırmızılılar oldu.

Galatasaray, Konyaspor'da başarılı savunmacı Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Dün gece geç saatlerde İstanbul’a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor’a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim Bardakcı’ya 29 milyon 325 bin TL ödenecek.

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"KAPTANLIĞA KADAR GİTMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak düşüncelerini dile getiren Abdülkerim, "Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Ama en son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat ve muhteşem bir ambiyans var. Burada oynamaktan dolayı her zaman keyif alıyordum. Deplasman takımı olarak geldiğim halde bile. Sabırsızlıkla o günleri bekliyorum. Herkes Okan Hoca'nın ne kadar iyi biri olduğunu söylüyor. Ben de merak ediyordum, Okan Hoca ile oynamayı. O da burada nasip oldu. Galatasaray'daki hedefim ilk önce oynamak sonra da kaptanlığa kadar gitmek istiyorum. Her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım." diye konuştu.

SARI KIRMIZILILARDAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

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Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KARİYERİ

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor’a dönerek sezonu burada geçirdi.

Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi. Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.

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"TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FUTBOL TAKIMLARINDAN BİRİSİ"

Galatasaray transferle birlikte hedeflerine ulaştığını belirten Bardakcı, DHA'ya yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük takımlarından birine transfer olduğunu söyleyen Bardakcı, "Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye’nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİME KAVUŞTUM"

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Gazetecilerin, "Transferin gözde ismiydin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Bu yoğun ilgiyi neye bağlıyorsun" sorusu üzerine Bardakcı, şunları söyledi:

"Çok şükür çok çalıştım, azmettim. Bunların olacağını düşünüyordum. Hayal ediyordum ki, çok şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan bundan sonrası. En iyi performansımı göstermek istiyorum."

Bardakcı, "Galatasaray’ı seçmenindeki en büyük etken neydi" sorusu üzerine de ”O yarın belli olacak inşallah" diye cevap verdi.

"OKAN HOCA İLE ÇALIŞACAK OLMAKTAN MUTLUYUM"

Abdülkerim Bardakcı, Galatasarayla bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, ”Okan Hoca'yı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan Hoca'yla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

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"Bundan sonraki hedeflerin neler" sorusuna ise Bardakcı ”İlk önce kendimi daha çok kanıtlamak istiyorum. Ondan sonrası Allah kerim diyelim" yanıtını verdi.