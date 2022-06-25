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Galatasaray, yeni sezon planlaması kapsamında ilk transferini Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yaptı.

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar, Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperini kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin de görüşme gerçekleştirdiği ancak anlaşmaya varamadığı Abdülkerim Kerim'i takımı kazandırarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini savunma bölgesine yaptı.

Transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette bu kez kazanan sarı kırmızılılar olurken kulüp televizyonuna konuşan Abdülkerim sarı kırmızılı formayı giyecek olmasından ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Gönlüm Galatasaray'dan yanaydı" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından Galatasaray Televizyonu’na konuştu. Sözlerine yakın zamanda yitirdiğimiz eski futbolcu Ahmet Çalık’ı anarak başlayan oyuncu, “Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Sadece iki sene değil, 10 senedir kendisini tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya’da beraber çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de Allah’ın izniyle bu anıları devam ettirmeye geldim” diye konuştu.

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“SON DURAĞIM GALATASARAY OLDU"

Transfer süreci hakkında da düşüncelerini aktaran Bardakcı, ”İlk baştan beri gönlüm Galatasaray’dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat, muhteşem bir ambiyansı var. Deplasman takımı olarak geldiğimde bile burada oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ev sahibi olarak geldiğim zaman bundan 5 katı daha fazla keyif alacağımdan eminim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK İLE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Teknik Direktör Okan Buruk ile çalışmak için sabırsızlandığını dile getiren Bardakcı, “Okan hoca ile milli takıma gitmiştik ama küçük bir sakatlığım olduğu için fazla kalamamıştım. Çevremde herkes Okan hocanın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyorlar. Ben de çok merak ediyordum ve kendisiyle çalışmak istiyorum. Çok şükür burada nasip oldu. Bana çok şey katacağını düşünüyorum” dedi.

Taraftarlardan büyük destek aldığını ve sahada formanın hakkını vermek için elinden geleni yapacağını ifade eden başarılı savunmacı, “Galatasaray’da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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İLHAN PALUT, ABDÜLKERİM'İN AYRILIĞI SONRASI KONUŞTU

Konyaspor Teknik Direktörü İlhat Palut, takımdaki vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak Spor Arena'ya konuştu.

Abdülkerim'in oyuncu özelliklerini değerlendiren Palut, Galatasaray gibi rakip sahada oynayan takımlar için önemli bir transfer olduğunu ifade ederken "Abdülkerim Bardakçı’yı Konyaspor’dan önce takip ediyordum ve 1.5 senedir birlikte çalışıyorduk. Her antrenmanda % 100’ünü vermeye çalışan bir futbolcu. Konyaspor olarak geriden oyun kurma ve oyunu rakip sahaya yıkmak isteğimiz Abdülkerim’in bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Bunlar; oyun kurmak, ileriye çıkarken doğru yerleri görebilmek, kendi opsiyonunu yaratırken ekstra dripling yeteneği… Hepsi Abdülkerim’de var. Takımının birinci bölgeden çıkışına ve rakip sahaya daha sağlıklı yerleşmesine çok büyük katkı sağlayan stoper. Galatasaray gibi büyük takımların oyunu rakip yarı sahada oynamaları ve stoperlerin öne çıkma durumlarında Abdülkerim, çabukluğu ve ikili mücadeledeki diriliği ile kesinlikle fark yaratacaktır. Rakip topla geldiği zaman geriye kaçma opsiyonu olmaz ve korakor mücadeleyi son derece başarılı yapar." yorumunu yaptı.

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"GALATASARAY’DA SAVUNMA LİDERİ OLABİLİR"

Abdülkerim'in skorer bir stoper olduğunu belirten İlhan Palut, "Abdülkerim Galatasaray’da kendisini güvende hissederse takımdaki savunma liderliğini muhakkak yapacaktır. Defansif duran toplarda çok iyi savunmacıyken, ofansif duran toplarda da agresif bir hücumcu. Bence 5 ile 10 gol arasını bulabilir. Duran toplarda kafa vuruşunu iyi yapan ve son derece istekli bir stoper. Duran topları çok kullanan Galatasaray’da bu gol sayılarını bulabilir." dedi.

"MİLLİ TAKIM'DA GÜVENİLEBİLECEK BİR ALTERNATİF"

27 yaşındaki savunmacının Milli Takım'da alternatif bir oyuncu olabileceğini söyleyen Palut, "Ülkemizde maalesef büyük takımda olan oyuncular A Milli Takım'a daha kolay gidiyor. Kuntz Hoca, Abdülkerim’i iki kere daha çağıracaktı ama sakatlanıp gidemedi. Bundan sonra milli takım stoper rotasyonunda olacaktır. Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral çok üst düzey oynuyorlar ama Abdülkerim de onlara alternatif güvenebileceğimiz bir isim olabilir." diye konuştu.

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"BAZI NOKTALARDA MARCAO’NUN DAHA İYİ"

Bazı konularda Abdülkerim'in Marcao'dan daha iyi bir savunmacı olduğunu kaydeden Palut, "Marcao gerçekten çok iyi bir stoper. Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir oyuncu. Abdülkerim ise bazı noktalarda Marcao’dan daha iyi. Oyun kurulumu, 1. bölgeden 2. bölgeye geçişler, ofansif duran toplardaki agresifliği konusunda Marcao’dan önde görüyorum. Ancak her oyuncunun bir adaptasyon süreci var. Bütün bunlara rağmen kendisi asla strese girip panikleyecek bir karakter değil. Ben Galatasaray’ın hocası İlhan Palut olsaydım ve Marcao gitseydi, Abdülkerim’in varlığından dolayı en ufak bir sıkıntıya düşmezdim. Teknik anlamda ben üzgünüm ama Galatasaray mükemmel bir transfer yaptı." ifadelerini kullandı.

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ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KARİYERİ

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor’a dönerek sezonu burada geçirdi.

Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi. Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.