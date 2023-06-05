Son Dakika: Şampiyon Galatasaray'dan transfer bombası! Özbek ve Timur müjdeledi, 3 isimle görüşmeler başladı

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Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi 3-0’lık skorla devirerek şampiyonluğu taçlandırdı. Şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, gelecek sezona dair ipuçlarını verdi.

"En yakın iki güzide rakibimizin 8 puan önünde kapadık. Spor, şampiyonluk, başarı önemli ama esas önemli olan Allah insanın gönlüne bir tutku koyuyorsa bunun bir sebebi var. Bunun sebebi kendiyle ilgili olamaz. Kendinden gayrı toplumsal bir amaç olur. Buradaki gayem doğru örnek olabilmek. Yanlış bir şey söylediğimde 10 defa özür diledim. Toplumda hatası dolayısıyla özür dileyen kimse kalmadı. Niye helal olmasını çok önemsiyoruz.? Gençlere örnek olmak için. Bu sporun en büyük faydası bu. Topluma örnek olmamız gerekiyor." diyen Timur, şampiyonluğu gençlere ve eşine armağan ettiğini dile getirdi.

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"DÜRÜST, AHLAKLI ADAM HER ZAMAN DAHA FAZLA BAŞARILI OLUYOR"

Erden Timur, "Gençler dürüst insan geride kalıyor diye düşünmesin. Dürüst, ahlaklı adam her zaman daha fazla başarılı oluyor. Buna inansınlar. Başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Manevi değerler ve etik dışında, sevgi, dürüstlük ve inanç dışında başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Her şeyle başa çıkarlar. Şampiyonluğu bu ideallere, değerlere atfediyorum. Çok teşekkür ediyorum." sözleriyle duygularını dile getirirken önümüzdeki sezonun planlaması hakkında da konuştu.

Timur'un sözleri şöyle:



"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN KADRO KURACAĞIZ"



"Hayal edemediğimiz şeyler oldu. Gelecek sene de hayallerimiz çok büyük. Seçildikten sonra yola başlarken Galatasaray tekrar şampiyon olacak dedik. Tekrar şampiyon olacak diyorsak, Avrupa şampiyonluğunu kastediyorduk. Transferlerde de bunu söyledik. Böyle ikna ettik. Taraftarlarımız inanılmazlar. Bu sene 47-48 bin ortalamayla oynadık. Hepsine defalarca teşekkür ediyorum. Önlerinde eğiliyorum. Önümüzdeki yıl, bundan sonra Avrupa şampiyonu olmak için adım adım ilerleyeceğiz."

GÖZLER TRANSFERDE



2022/23 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılı ekibin öncelikli amacı yıldız futbolcuları takıma dahil etmek. 'Yıldız transferine devam' kararı alan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürecek.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Icardi'nin kalması için her şeyi yapıyoruz' derken 2. Başkan Metin Öztürk de, 'Galatasaray 4-5 yıl daha üst üste şampiyon olacak' ifadeleriyle iddiasını ortaya koydu.

AUBAMEYANG BOMBASI

Chelsea'de beklentilerin çok altında kalan Pierre-Emerick AUBAMEYANG'ın, gelecek sezon takımın başına geçecek Pochettino'nun planlarında olmayacağı konuşuluyor. Fanatik'in haberine göre; Takım arayışlarına başlayan Aubameyang için Galatasaray yönetimi, Gabonlu oyuncunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti. 33 yaşındaki futbolcunun önceliğinin ise Barcelona olacağı iddia edildi. Barça'nın vereceği karara göre, yıldız futbolcunun geleceğini şekillendireceği öğrenildi.

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DE VRIJ İÇİN BİR GÖRÜŞME DAHA

İnter'le sözleşmesi bitecek olan Stefan de Vrij, özellikle Victor Nelsson'un Tottenham'a gitme ihtimaline karşı Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Hollandalı savunma oyuncusunun menajeri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Sarı-Kırmızılılar'la bir görüşme gerçekleştirmişti. De Vrij için ikinci görüşmenin, İnter'in, 10 Haziran'da Manchester City ile İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali sonrasında yapılması bekleniyor.

TİELEMANS DA LİSTEDE

İngiltere Premier Ligi'nde küme düşen Leicester City'nin en önemli oyuncularından biri olan Youri Tielemans'ın sözleşmesi sona erdi. Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız futbolcu için Liverpool ve Arsenal'in de girişimlerde bulunduğu konuşuluyor.

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BURUK'TAN SÜPER SEZON!

Aslan, Tielemans'ın vatandaşı Belçikalı Mertens'i, oyuncuyu ikna sürecinde mutlaka kullanmayı planlıyor. Galatasaray'ın kurmaylarının, 26 yaşındaki orta saha oyucusunun menajeriyle ilk görüşmesini gerçekleştirdiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun tarafının, imza parası olarak 4 milyon Euro, 4 senelik sözleşme karşılığında da 4.5 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Cim Bom'un, indirim talep ettiği ve tarafların, pazarlıkları sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre Aslan'ın, özellikle imza parasını 3.5, senelik ücreti de 4 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı gelen haberler arasında yer alıyor.