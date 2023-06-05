Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

Başından bugüne kadar büyük emek vardı. Buradan oyunculara teknik kadroma, yönetim kuruluma herkese teşekkür ediyorum. Bize inandılar, güvendiler. Hep birlikte bu sonuca ulaştık. Geçen sezonki sonuç bize hiç yakışmamıştı. Galatasaray'ın geçen seneki kötü performansından sonra buraya gelmesini kabul edemedi rakip takımlar

ZOR BİR TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR

Herkesi kutluyorum Önümüzde zor bir transfer dönemi başlıyor ve arkasında da Şampiyonlar Ligi'nde zor elemeler oynayacağız. Taraftarlara güzel oyunu izlettirmek için uğraşıyoruz. Daha önce de söylemiştim ikinci, üçüncü bellidir diye.

MAURO ICARDI SORUSUNA YANIT

Icardi sevgisini gördünüz. Herkesin çok sevdiği son derece beyefendi ve büyük bir golcü. Galatasaray'da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Erken konuşmadan bütün gücümüzle uğraşıyoruz. Zaniolo çok kuvvetli bir golcü, Galatasaray'a uzun süre hizmet edecektir. Umarım hayırlı olur.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Biz Galatasaray taraftarı ve camiasını mutlu edecek, Avrupalı yabancı takımları yenmek üzere takım kurduk. Bu seneki transfer döneminde daha iddialıyız çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Galatasaray her sene orada olması gereken bir kulüp. Transfer politikamızı ona göre belirledik.