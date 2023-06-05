×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Galatasarayda Dursun Özbekten Mauro Icardi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 00:15

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kutlamalar ardından konuştu.

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

Başından bugüne kadar büyük emek vardı. Buradan oyunculara teknik kadroma, yönetim kuruluma herkese teşekkür ediyorum. Bize inandılar, güvendiler. Hep birlikte bu sonuca ulaştık. Geçen sezonki sonuç bize hiç yakışmamıştı. Galatasaray'ın geçen seneki kötü performansından sonra buraya gelmesini kabul edemedi rakip takımlar

ZOR BİR TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR

Herkesi kutluyorum Önümüzde zor bir transfer dönemi başlıyor ve arkasında da Şampiyonlar Ligi'nde zor elemeler oynayacağız. Taraftarlara güzel oyunu izlettirmek için uğraşıyoruz. Daha önce de söylemiştim ikinci, üçüncü bellidir diye.

MAURO ICARDI SORUSUNA YANIT

Icardi sevgisini gördünüz. Herkesin çok sevdiği son derece beyefendi ve büyük bir golcü. Galatasaray'da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Erken konuşmadan bütün gücümüzle uğraşıyoruz. Zaniolo çok kuvvetli bir golcü, Galatasaray'a uzun süre hizmet edecektir. Umarım hayırlı olur.

Haberin Devamı

TRANSFER AÇIKLAMASI

Biz Galatasaray taraftarı ve camiasını mutlu edecek, Avrupalı yabancı takımları yenmek üzere takım kurduk. Bu seneki transfer döneminde daha iddialıyız çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Galatasaray her sene orada olması gereken bir kulüp. Transfer politikamızı ona göre belirledik.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Nef Stadında kupayı kaldırdı Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...Galatasaray, Nef Stadı'nda kupayı kaldırdı! Şampiyonluk kutlamasında büyük coşku, ünlü isimler ve oyuncular...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF
BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum?

#Sağlık