Son Dakika: Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Fenerbahçe'de Jorge Jesus yapmamıştı... İspanyol devindeki ilk maçı...

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Barcelona ile girdiği transfer yarışından zaferle ayrılarak Fenerbahçe'den 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan milli yıldız, kiralık gönderilme ihtimali üzerine ısrarla sorulan sorulara verdiği yanıtlarla güne damga vurdu.

KİRALANMAMA SÖZÜ ALDI

Transfer öncesinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile gerçekleştirdiği görüşmelerde kendisine kiralık gönderilmeyeceğinin sözünün verildiğinin altını çizen Arda Güler, yeni sezonda forma rekabetine gireceğinin net sinyallerini verdi.

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"BURAYA OYNAMAYA GELDİM, REKABETE HAZIRIM"

Arda Güler, "Buraya oynamaya geldim. Kiralanmam söz konusu değil. Burada kalıp oynamak istiyorum. Orta saha ve sağ kenarda oynayabiliyorum. Benim burada nerede oynadığımın çok bir önemi yok. Dediğiniz gibi birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hocamız 'kiralamanın söz konusu olmadığını' söyledi. Beni de buna ikna ettiler. Buraya oynamaya geldim. Burada kalıp oynamak istiyorum. Çalışıp formayı almak istiyorum. Real Madrid çok önemli bir mirasa ve önemli oyunculara sahip. Ronaldo'yu herkes biliyor, çok izledik. Mesut Özil, Guti ve Zidane bunlar takımda çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti ile arasındaki iletişimi de detaylandıran 18 yaşındaki futbolcu, “Transfer süreci başladığında hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta 'antrenmanlar başlıyor bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair' dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Ancelotti’ye büyük saygı duyuyorum. Sonra da beni aramaya devam etti. Beni nerede kullanabileceğini söyledi. Çok iyi bir iletişim kurduk” şeklinde konuştu.

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REAL MADRID'DE NEREDE OYNAYACAK?

Mevcut kadrosunun orta saha bölgesinde Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Dani Ceballos, Luka Modric ve Brahim Díaz gibi isimler bulunan Real Madrid'de forma aslanın ağzında.

ANCELOTTI SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEK

Ancak Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'den daha fazla faydalanabilmek adında yeni sezonda formasyon değiştireceği belirtildi. The Athletic'in haberine göre; İtalyan teknik adam, sistemini 4-3-3'ten Vinicius-Rodrygo'nun hücumda olduğu 4-4-2'ye veya Arda Güler'e uyabilecek bir 4-2-3-1'e değiştirmeyi düşünüyor.

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BRAHIM DIAZ İLE KIYASLANDI

Arda Güler'in Fenerbahçe'de zaman zaman forvet arkasında ve zaman zaman sağ önde oynadığının altı çizilirken, Brahim Diaz ile kıyaslandı. Arda Güler'in Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 4 gol ve 4 asist ürettiği kaydedilirken, Brahim Diaz'ın kiralık olarak oynadığı Milan'da Arda Güler'in iki katından fazla süre bulmasına rağmen 6 gol ve 7 asistte kaldığı vurgulandı. Söz konusu haberde, Serie A'nın Süper Lig'den daha rekabetçi bir lig olduğunun da altı çizildi.

Rodrygo'nun orta sahanın ortasında oynamasıyla sağ önde daha fazla süre bulabileceği yazılan Arda Güler'in Real Madrid'de rotasyon oyuncu olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haberde, Ancelotti'nin görece kapalı savunmalar ve zayıf rakipler karşısında Arda Güler'den faydalanmayı düşündüğü belirtildi.

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JORGE JESUS YAPMADI, ANCELOTTI YAPIYOR

Real Madrid gibi bir dünya devinde Arda Güler transferi sonrasında efsane teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli yıldıza uygun bir oyun planı hazırlığında olması sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un fizik olarak yeterli bulmayarak ve 'gelişmesi gerekiyor' diyerek oyun planına monte etmediği ancak sezonun son bölümlerinde genç yeteneğin sözleşmesindeki 'dakika maddesi' sebebiyle forma şansı verdiği Arda Güler için Real Madrid'de harcanan mesai dikkat çekti.

JORGE JESUS'un şans vermeyi tercih etmediği Arda Güler için Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'de sistem değişikliği yapıyor olması Türk futbolseverler tarafından 'düşündürücü' olarak nitelendirildi.

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İLK MAÇINI MILAN'A KARŞI OYNAYABİLİR

Real Madrid, sezon öncesi kampı için ABD'ye gidecek. Burada özel bir turnuvaya katılacak olan İspanyol devi, ilk maçını Milan'a karşı oynayacak. Arda Güler, bu maçta şans bulması halinde yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkacak.

REAL MADRID'E REKOR KIRDIRDI

İspanyol kulübü, önceki günden bu yana Twitter’dan genç futbolcuyla ilgili 20’nin üzerinde tweet atarken bu paylaşımların her biri onbinlerce defa retweet edildi ve yüzbinlerce beğeni aldı.

‘WELCOMEARDA’ HASHTAGI ILE PAYLAŞTILAR

Real Madrid Kulübü’nün Twitter hesabından önceki gün paylaşılan ve Arda Güler’in formalı fotoğrafın yer aldığı tweet kulübün sosyal medya hesabının en çok beğeni alan tweeti olarak tarihe geçti. ‘WelcomeArda’ hashtagiyle paylaşılan tweet dün saat 16.00’ya kadar tam 736 bin 600 beğeni aldı ve Benzema'nın golü sonrası atılan tweetin beğeni sayısını geride bıraktı.

KULÜP TELEVİZYONU VE YOUTUBE'DAN 1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Türkiye’den onlarca televizyon, YouTube kanalı ve internet sitesinin naklen yayınladığı Arda Güler’in imza törenini milyonlarca futbolsever canlı olarak izledi.

Tören, Real Madrid’in kulüp televizyonu ve YouTube kanalında da 1 milyonu aşkın kişi tarafından seyredildi.

REAL MADRID TARİHİNDEKİ ÜÇÜNCÜ TÜRK

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid’e 6 yıllık imza atan Arda Güler, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin’den sonra kulüp tarihindeki 3’üncü Türk oyuncu oldu. Daha önce Real Madrid’te şu an ki Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de forma giydi.

2011-2012 sezonunda Almanya temsilcisi Bayern Munih’ten Real Madrid’e bedelsiz transfer olan Hamit Altıntop, 12 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Aynı sezon Nuri Şahin ise Alman ekibi Borussia Dortmund’tan Real Madrid’e 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Madrid formasıyla 10 maçta görev yapan Nuri Şahin, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Öte yandan Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, 2011-2012 sezonunu İspanya Kral Kupası şampiyonu olarak tamamladı.

BU SENE LA LİGA’DA 4 TÜRK OYUNCU GÖREV YAPACAK

2023-2024 sezonunda İspanya LaLiga ekiplerinin kadrolarında 4 Türk oyuncu yer alacak. Getafe forması giyen Enes Ünal, Valencia forması giyen Cenk Özkaçar, Atletico Madrid’e transfer olan Çağlar Söyüncü ve Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler yeni sezonda LaLiga’da mücadele edecek.