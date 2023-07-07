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Volkan Demirel'den Arda Güler, Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri

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#Volkan Demirel#Arda Güler#Fenerbahçe
Volkan Demirelden Arda Güler, Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 23:31

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin İsmail Kartal tercihi ve Arda Güler'in Real Madrid'e transferini değerlendirdi.

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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, TRT Spor'a röportaj verdi. Demirel, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini yorumlarken Fenerbahçe'nin İsmail Kartal tercihi ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

Zor bir süreçten geçiyoruz. Süreç devam ediyor. Orada yaşananları çok fazla anlatmak istemiyorum. Her zaman hatırlayacağız. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Hala hatırladıkça, kelimeleri ağzımdan çıkarmakta zorlanıyorum. Hayat bir şekilde devam edecek, hayata bir yerden tutunmaya çalışacağız. O bölgede insanlar için her şeyi yapmayı kafaya koydum. 3 aylık süreçte en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Tek gayem, tek düşüncem buradaki insanlarla birlikte hayata dönüş, bir umut olmak. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım.

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Transfer çalışmaları...

3 aydır gerçekten kendi adıma ve ekibim adına çalışıyoruz. Şu ana kadar olan transferlerin bir hikayesi var. Hepsini yerinde izledik. Şu anda bütün yapılan transfeler, bütün yapılan organizasyonlar ekibimle birlikte benimle birlikte yapılan işler. Yanlışımız olacaktır ama yanlıştan çok doğruyu yapacağımızı düşünüyorum çünkü emek, çalışma var. Şu anda gelen transferlere ödeme yapmadan buraya getirmeye çalıştık. İnşallah takımımız kazanmaya başladıkça, biz de yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışacağız.

Planlamamız var. Depremden sonra birçok oyuncumuz ayrıldı. Transfer dönemini biraz daha hareketli geçireceğiz gibi duruyor. Genç bir kadro kurmaya çalışıyorum. Bütün ekiple birlikte, Hatay'ın geleceği adına neler yapabilir, Hatay'a maddi olarak ne kadar yük olmam bunun düşüncesi içerisindeyim.

"Arda için doğru zaman ve doğru yer"

Bugün gerçekten çok mutlu olduk. Arda için doğru zaman ve doğru yerdir. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder. Gönlümüz, dualarımız onunla birlikte.

"İsmail Kartal'ı çok seviyorum"

İsmail Hoca geldi, hayırlı olsun. Kendisini çok seviyorum. Fenerbahçe'nin efsanelerinden. Geçmiş artık bitti. Benim adım geçti, geçmedi, önemi yok. Ben ilk günden beri Hatay'ın yanında olmak istediğimi dile getirdim. 'Fenerbahçe benim evim. Bizi ne zaman çağırsalar hazırız' da dedim ama şu anda daha fazla ihtiyacı olan taraf Hatay. Hatay için elimden ne geliyorsa vermeye hazırım. Hatay adına iyi şeyler yapmaya çalışacağım.

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#Volkan Demirel#Arda Güler#Fenerbahçe

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