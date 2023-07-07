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Milli futbolcu Arda GÃ¼ler, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde kendisini Real Madrid'e 6 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±. CanlÄ± yayÄ±nlanan imza tÃ¶reninde Real Madrid BaÅŸkanÄ± Florentino Perez sÃ¶z aldÄ±, daha sonra Arda GÃ¼ler aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°mzalarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Arda GÃ¼ler, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

FENERBAHÃ‡ELÄ° FUTBOLCULAR CANLI Ä°ZLEDÄ°

Arda GÃ¼ler'in imza tÃ¶renini, tÃ¼m TÃ¼rkiye gibi FenerbahÃ§eli futbolcular da canlÄ± takip etti. FenerbahÃ§e'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Arda'nÄ±n eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸle yemeÄŸi sÄ±rasÄ±nda imza tÃ¶renini hep birlikte izledikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

FutbolcularÄ±n gÃ¶zlerindeki gurur da yÃ¼zlerindeki gÃ¼lÃ¼msemeyle kameraya yansÄ±dÄ±.

YÄ°ÄžÄ°T EFE DEMÄ°R'Ä°N GÃ–ZYAÅžLARI...

Arda GÃ¼ler ile aynÄ± yaÅŸta olan ve alt yaÅŸ gruplarÄ±ndan bu yana takÄ±m arkadaÅŸÄ± olan YiÄŸit Efe Demir, imza tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

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Arda'nÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan FenerbahÃ§eli genÃ§ futbolcuyu Mert Hakan YandaÅŸ sarÄ±larak teselli etti.

Ä°MZA TÃ–RENÄ°NDEN TÃœM DETAYLAR

TSÄ° 13.00 sularÄ±nda baÅŸlayan tÃ¶rende ilk olarak Arda GÃ¼ler'in gollerinden ve gÃ¼zel hareketlerinden oluÅŸan bir klip izletildi.

ANNESÄ° DUYGUSAL ANLAR YAÅžADI

Klibin izlendiÄŸi esnada genÃ§ oyuncunun annesi Serap GÃ¼ler gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. Arda GÃ¼ler, annesini Ã¶ptÃ¼ ve sarÄ±larak destek verdi.

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FLORENTINO PEREZ: Ã‡OK MUTLUYUZ

Ä°lk olarak sÃ¶zÃ¼ alan Real Madrid BaÅŸkanÄ± Florentino Perez, "Real Madrid'e hoÅŸgeldin Arda GÃ¼ler. Bu bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nde yanÄ±mÄ±zda olanlara teÅŸekkÃ¼rler. TakÄ±mÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in daima iyi oyuncular aldÄ±k. Real Madrid iÃ§in tutkulu bir takÄ±m oluÅŸturduk. GeleceÄŸimizde Ã¶nemli bir pay sahibi olacak bir yeteneÄŸi transfer ettik. Gelecekte elde edeceÄŸimiz baÅŸarÄ±larÄ±n temelini oluÅŸturuyoruz. BirÃ§ok tecrÃ¼beli, birÃ§ok yetenekli oyuncularla bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde ettik. Bu ÅŸekilde de dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼ olduk. GenÃ§ ve yetenekli oyuncular, Real Madrid Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kendilerini geliÅŸtirdiler, efsane haline geldiler. BugÃ¼n bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Real Madrid hayaliyle bÃ¼yÃ¼yen bir Ã§ocuÄŸu daha kadromuza katÄ±yoruz. TÃ¼m kulÃ¼pler, Arda GÃ¼ler ile ilgileniyordu. Arda GÃ¼ler'i size gururla takdim ediyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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REAL MADRID'Ä° SEÃ‡TÄ°ÄžÄ°N Ä°Ã‡Ä°N TEÅžEKKÃœR EDERÄ°Z

BaÅŸkan Florentino Perez'in aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ifadelerle devam etti:

Arda GÃ¼ler, senin yeteneklerin ve karakterin tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkiledi. Real Madrid'i seÃ§tiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz. 18 yaÅŸÄ±nda olmana raÄŸmen hayalini gerÃ§ekleÅŸtirebildin. Bu yaÅŸÄ±n raÄŸmen birÃ§ok baÅŸarÄ± elde ettin. Biz hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmene yardÄ±mcÄ± oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gÃ¼cÃ¼mÃ¼ze gÃ¼Ã§ katacaÄŸÄ±z. Åžampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanÄ±n yolunu bulacaÄŸÄ±z. Burada bÃ¼yÃ¼yeceksin. Sadece Futbol olarak deÄŸil, kiÅŸilik olarak da bÃ¼yÃ¼yeceksin. Real Madrid'de kendini dÃ¼nyaya tanÄ±tacaksÄ±n. Birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. Senin Real Madrid kariyerini taÃ§landÄ±racaÄŸÄ±z.

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SEN TÃœRKÄ°YE'NÄ°N GURURUSUN

Arda, sen TÃ¼rkiye'nin gururusun. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼nde oynamanÄ±n nasÄ±l bir sorumluluk olduÄŸunu gÃ¶receksin. AynÄ± ÅŸekilde FenerbahÃ§e'de de bÃ¼yÃ¼k sorumluluk aldÄ±n. 14 yaÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e'ye katÄ±ldÄ±n. 16 yaÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e a takÄ±mÄ±nda oynadÄ±n, Avrupa'da oynadÄ±n. TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±n, en iyi oyuncu seÃ§ildin. FenerbahÃ§e ile 51 maÃ§ta oynadÄ±n. TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±'na seÃ§ildin. 17 yaÅŸÄ±nda inanÄ±lmaz bir baÅŸarÄ± gÃ¶sterdin. TÃ¼rkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarÄ± Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Bernabeu'da seni her ÅŸekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksÄ±n.

TÃœM Ã‡OCUKLAR SENÄ° Ä°ZLEYECEK

Asla unutma ki Real Madrid'e bir kere gelenlerin kalbinde hep Real Madrid kalÄ±r. Milyonlarca Madridista, seni artÄ±k ailenin bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor. Her zaman destekleneceksin. Bu sana Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk getirecek. Herkesin hedefindeki kiÅŸisin. HayatÄ±n buna gÃ¶re ÅŸekillenecek. TÃ¼m Ã§ocuklar, seni izleyecekler. Evine hoÅŸ geldin. Real Madrid'e hoÅŸ geldin Arda.

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Arda GÃ¼ler'Ä°N BASIN TOPLANTISINDAKÄ° SÃ–ZLERÄ°

DÃœNYANIN EN BÃœYÃœK KULÃœBÃœ

Bu Ã¶nemli gÃ¼nde Stefano'yu anÄ±yorum. Burada olmak benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Real Madrid dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼. Ã‡ok gururlu ve mutluyum

NEDEN BARCELONA YERÄ°NE REAL MADRID'Ä° TERCÄ°H ETTÄ°N?

Avrupa'nÄ±n birÃ§ok kulÃ¼bÃ¼ beni istedi. Real Madrid sizi istediÄŸinizde konu kapanÄ±yor. Hoca ve baÅŸkan beni ikna etti. Yeteneklerimi gÃ¶stermek istiyorum.

HANGÄ° POZÄ°SYONDA OYNAMAYI TERCÄ°H EDÄ°YOR?

Orta saha ve saÄŸ kenar oynayabiliyorum. Nerede oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±n Ã§ok bir Ã¶nemi yok. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±p formayÄ± almak istiyorum. Gol atmak, asistler yapmak, hÃ¼cumcu oynamak istiyorum. SonuÃ§ta teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Ancelotti karar verecek buna

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KÄ°RALIK OLARAK GÄ°TME Ä°HTÄ°MALÄ° HAKKINDA

BirÃ§ok Ã¶nemli oyuncumuz var. Rekabete hazÄ±rÄ±m. BaÅŸkan ve hoca bunun sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Buraya oynamaya geldim. Madrid burada oynama ÅŸansÄ±n var diyorsa bunu reddetmek imkansÄ±z. Bir yere gitmemiz sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Burada kalÄ±p oynamak istiyorum.

Ä°DOLLERÄ° KÄ°M?

Real Madrid Ã§ok Ã¶nemli oyunculara ve tarihe sahip. Cristiano Ronaldo, Mesut Ã–zil, Guti gibi Ã§ok Ã¶nemli isimler bu kulÃ¼pteydi. Ben de onlar gibi olmak istiyorum.

MESUT Ã–ZÄ°L'DEN TAVSÄ°YE ALDI MI?

Mesut ile iyi bir aÄŸabey kardeÅŸ iliÅŸkimiz var. Ondan Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim.

ANCELOTTI Ä°LE NE KONUÅžTU?

Mesut Ã–zil, Real Madrid'in en bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼p olduÄŸunu bahsetti. HocamÄ±z beni aradÄ±. Buraya gelmemi istediÄŸini sÃ¶yledi. Bana sÃ¶z ver dedi. Onun isteÄŸi benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. Nerede oynayacaÄŸÄ±mÄ± anlattÄ±. Ã‡ok iyi bir iletiÅŸim kurduk. Real Madrid'in Åžampiyonlar Ligi finallerini hatÄ±rlÄ±yorum. ArkadaÅŸlarÄ±mla izliyorduk.

BÄ°RÃ‡OK KULÃœP Ä°STEDÄ°

BirÃ§ok Avrupa kulÃ¼bÃ¼ istedi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz oldu. Real Madrid devreye girip burada oynama ÅŸansÄ±m olduÄŸu sÃ¶ylendikten sonra diÄŸerleri Ã§ok bir ÅŸey ifade etmiyor. Burada oynayan her oyuncu Ã§ok kaliteli. Benim pozisyonumdaki Modric, dÃ¼nyanÄ±n en iyi oyuncularÄ±ndan biri. Ondan Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸreneceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

MODRIC'TEN Ã‡OK ÅžEY Ã–ÄžRENECEÄžÄ°M

Burada oynayan her oyuncu Ã§ok kaliteli. Benim pozisyonumdaki Modric, dÃ¼nyanÄ±n en iyi oyuncularÄ±ndan biri. Ondan Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸreneceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

FENERBAHÃ‡E SÃ–ZLERÄ°

FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lmak duygusal olarak kolay bir deÄŸil. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼pleri sizi istiyorsa ve kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ze para kazandÄ±rÄ±yorsanÄ±z bunu kimse reddedemez. Elimde gelen bir ÅŸey yoktu. FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ± kÄ±rmak istemedim. Bana kÄ±rÄ±lmasÄ±nlar.

24 NUMARALI FORMAYI GÄ°YECEK

Ä°mza tÃ¶reninin ardÄ±ndan Real Madrid formasÄ±yla sahaya Ã§Ä±kan Arda, topla bazÄ± hareketler yaptÄ± ve kameralara poz verdi. Milli futbolcu, yeni takÄ±mÄ±nda 24 numaralÄ± formayÄ± giyecek.