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Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Union Berlin talip! Resmi görüşmeler başladı...

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#Transfer#Attila Szalai#Fenerbahçe
Fenerbahçeli Attila Szalaiye Union Berlin talip Resmi görüşmeler başladı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 21:20

Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de Attila Szalai de takımdan ayrılabilir. Bundesliga ekibi Union Berlin, Macar stoperin transferi için resmi görüşmelere başladı.

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Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de Attila Szalai de takımdan ayrılabilir. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, Macar stoperin transferi için resmi görüşmelere başladı.

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Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki stoper geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma giydi, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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#Transfer#Attila Szalai#Fenerbahçe

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