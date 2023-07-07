Son Dakika: Arda Güler basına tanıtıldı! 6 yıllığına Real Madrid'de, duygusal anlar ve çarpıcı açıklamalar.

Haberin Devamı

Real Madrid'de Fenerbahçe'den kadroya katılan Arda Güler heyecanı yaşanıyor. Sağlık kontrolünden geçirilen ve 6 yıllık imza atan Arda Güler, basına tanıtıldı.

Törende duygusal anlar yaşanırken başkan Florentina Perez ve genç yıldız Arda Güler çarpıcı açıklamalar yaptı.

İMZA TÖRENİNDEN TÜM DETAYLAR

TSİ 13.00 sularında başlayan törende ilk olarak Arda Güler'in gollerinden ve güzel hareketlerinden oluşan bir klip izletildi.

ANNESİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Klibin izlendiği esnada genç oyuncunun annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamadı. Arda Güler, annesini öptü ve sarılarak destek verdi.

FLORENTINO PEREZ: ÇOK MUTLUYUZ

İlk olarak sözü alan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'e hoşgeldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler. Bugün bizim için çok önemli. Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

REAL MADRID'İ SEÇTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Başkan Florentino Perez'in açıklamaları şu ifadelerle devam etti:

Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz. 18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız.

Haberin Devamı

SEN TÜRKİYE'NİN GURURUSUN

Arda, sen Türkiye'nin gururusun. Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de büyük sorumluluk aldın. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katıldın. 16 yaşında Fenerbahçe a takımında oynadın, Avrupa'da oynadın. Türkiye Kupası'nı kazandın, en iyi oyuncu seçildin. Fenerbahçe ile 51 maçta oynadın. Türk Milli Takımı'na seçildin. 17 yaşında inanılmaz bir başarı gösterdin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarı çıkaracağız. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın.

Haberin Devamı

TÜM ÇOCUKLAR SENİ İZLEYECEK

Asla unutma ki Real Madrid'e bir kere gelenlerin kalbinde hep Real Madrid kalır. Milyonlarca Madridista, seni artık ailenin bir parçası olarak görüyor. Her zaman destekleneceksin. Bu sana çok büyük bir sorumluluk getirecek. Herkesin hedefindeki kişisin. Hayatın buna göre şekillenecek. Tüm çocuklar, seni izleyecekler. Evine hoş geldin. Real Madrid'e hoş geldin Arda.

ARDA GÜLER'İN BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ

DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜ

Bu önemli günde Stefano'yu anıyorum. Burada olmak benim için çok önemli. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok gururlu ve mutluyum

NEDEN BARCELONA YERİNE REAL MADRID'İ TERCİH ETTİN?

Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde konu kapanıyor. Hoca ve başkan beni ikna etti. Yeteneklerimi göstermek istiyorum.

Haberin Devamı

HANGİ POZİSYONDA OYNAMYI TERCİH EDİYOR?

Orta saha ve sağ kenar oynayabiliyorum. Nerede oynadığımın çok bir önemi yok. Çalışıp formayı almak istiyorum. Gol atmak, asistler yapmak, hücumcu oynamak istiyorum. Sonuçta teknik direktörümüz Ancelotti karar verecek buna

KİRALIK OLARAK GİTME İHTİMALİ HAKKINDA

Birçok önemli oyuncumuz var. Rekabete hazırım. Başkan ve hoca bunun söz konusu olmadığını söyledi. Buraya oynamaya geldim. Madrid burada oynama şansın var diyorsa bunu reddetmek imkansız. Bir yere gitmemiz söz konusu olmadığı söylendi. Burada kalıp oynamak istiyorum.

İDOLLERİ KİM?

Real Madrid çok önemli oyunculara ve tarihe sahip. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Guti gibi çok önemli isimler bu kulüpteydi. Ben de onlar gibi olmak istiyorum.

Haberin Devamı

MESUT ÖZİL'DEN TAVSİYE ALDI MI?

Mesut ile iyi bir ağabey kardeş ilişkimiz var. Ondan çok şey öğrendim.

ANCELOTTI İLE NE KONUŞTU?

Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti. Hocamız beni aradı. Buraya gelmemi istediğini söyledi. Bana söz ver dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Nerede oynayacağımı anlattı. Çok iyi bir iletişim kurduk. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finallerini hatırlıyorum. Arkadaşlarımla izliyorduk.

BİRÇOK KULÜP İSTEDİ

Birçok Avrupa kulübü istedi. Görüşmelerimiz oldu. Real Madrid devreye girip burada oynama şansım olduğu söylendikten sonra diğerleri çok bir şey ifade etmiyor. Burada oynayan her oyuncu çok kaliteli. Benim pozisyonumdaki Modric, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.

MODRIC'TEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM

Burada oynayan her oyuncu çok kaliteli. Benim pozisyonumdaki Modric, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal olarak kolay bir değil. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandırıyorsanız bunu kimse reddedemez. Elimde gelen bir şey yoktu. Fenerbahçeli taraftarları kırmak istemedim. Bana kırılmasınlar.

TÖREN ÖNCESİ KONTROLDEN GEÇTİ VE RESMİ İMZAYI ATTI

Geçtiğimiz gün transferi resmen açıklanan ve Madrid'e giden milli oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Madrid ekibinden yapılan duyuruda, Arda Güler’in kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

6 YILLIK İMZAYI ATTI

Arda Güler, kontrollerin ardından Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı. 18 yaşındaki oyuncunun forma numarası da 24 oldu.

transfer SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Real Madrid ve Barcelona'nın yanısıra Manchester City, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Ajax, Milan, Arsenal ve Sevilla gibi birçok Avrupa devi Arda Güler ile net temaslar kurdu.

Fenerbahçe'nin en az 1 yıl daha takımda kalması için görüşmeler gerçekleştirdiği 18 yaşındaki yıldız kararını gitmekten yana kullandı. Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Luka Modric ile yaptığı telefon görüşmelerinde B takıma gönderilmeyeceğinin garantisini alan Arda Güler, Real Madrid'in teklifini kabul etti.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Arda Güler'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydeden Başkan Ali Koç, "Arda Güler konusuna uzun cevap vermeyeceğim. Öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmanda dahi nasıl sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu sürecin nasıl geliştiğini anlatmalıyız. Şu an süreç sonuçlanmadı. 1-2 gün de olabilir. Ben de detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." sözleriyle oyuncunun ayrılacağını duyurmuştu.

MODRIC VE KROOS İLE GÖRÜŞTÜ

Arda Güler'in tercihini Real Madrid'den yana kullanmasının bir diğer önemli sebebinin ise Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldızlar Toni Kroos ve Luka Modrid ile gerçekleştirdiği öne sürülen telefon görüşmelerinin olduğu iddia edilmişti.