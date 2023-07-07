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Tarihi imza töreninde Arda Güler'e Fenerbahçe sorusu: 'Bana kırılmasınlar...'

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Barcelona
Tarihi imza töreninde Arda Gülere Fenerbahçe sorusu: Bana kırılmasınlar...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 14:01

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ve Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ayrılık süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Arda Güler, "Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal olarak kolay bir değil. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübüne pazar kazandırıyorsanız bunu kimse reddedemez. Elimde gelen bir şey yoktu. Fenerbahçeli taraftarları kırmak istemedim. Real Madrid sizi çağırdığı zaman ve kulübüne para kazandırcaksanız bunu reddetmek çok zor. Hepsini seviyorum. Bana kırılmasınlar. Real Madrid sizi çağırdığı zaman, kulübe de çok iyi para kazandırma ihtimaliniz olduğu zaman bunu reddedemezsiniz. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, bana kırılmasınlar." ifadelerini kullandı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Barcelona

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