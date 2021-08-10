Son Dakika: Rachid Ghezzal geliyor, gözler Diego Costa ve Diego Godin’de - Transfer haberleri

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş’a transferde müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. Siyah beyazlıların kesin anlaşma sağladığı Rachid Ghezzal bugün İstanbul’a gelecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak olan Cezayirli kanat oyuncusunun daha sonra antrenmana katılması bekleniyor. 2 haftadır Leicester City takımıyla idmana çıkan Ghezzal’ın oynamaya hazır olduğu ve görev verilmesi halinde cuma günü Çaykur Rizespor ile yapılacak sezonun açılış maçında forma giyebileceği belirtildi.

Godin eşini ikna edemiyor

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük payı olan Ghezzal’ın takımda kalmasıyla rahat bir nefes alan siyah beyazlı yönetim şimdi gözünü stoper ve santrfor transferine çevirdi. Stoper adayları listesinde ilk sırada yer alan Uruguaylı Diego Godin, Türkiye’de yaşama konusunda eşini ikna edemediği için siyah beyazlı yönetime henüz bir cevap veremedi. Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Cagliari takımında forma giyen 35 yaşındaki defans oyuncusunun transferi şu anki şartlarda küçük bir olasılık olarak görülüyor.

Costa’nın alternatifi Andraz Sporar

Santrfora düşünülen ilk isim olan Diego Costa ile de görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlılar, yıllık 4 milyon Euro’da ısrar eden İspanyol futbolcuya son olarak 2.5 milyon Euro teklif ettiler ve bu rakamın üzerine çıkamayacaklarını bildirdiler. Atletico Mineiro’nun da görüşmelere başladığı 32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a bu hafta olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermesi bekleniyor. Eğer yanıt olumsuz olursa Kartal rotasını Sporting’de forma giyen Sloven forvet Andraz Sporar’a çevirecek.

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